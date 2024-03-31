Экономическая нестабильность и представление материнства в самых мрачных тонах — Times о том, почему британки больше не хотят иметь детей

Популярное
-
Уход из России обошёлся западным компаниям в $107 млрд Reuters
-
Politico: споры об украинском экспорте подрывают шансы Киева на вступление в ЕС Politico
-
СТРАНА: в Польше уволили генерала, отвечавшего за подготовку украинских военных Страна.ua
-
Hill: большинство американцев осуждают войну Израиля против ХАМАС Hill
-
Джимми Дор: за терактом в Москве стоит маньячка Нуланд — поэтому её уволили Jimmy Dore Comedy
-
WT: разительный контраст с реальностью — многие в США не в силах оплатить «американскую мечту» Washington Times
-
WION: обрушение моста в Балтиморе негативно повлияет на автопром США WION
-
Bloomberg: несмотря на протесты фермеров в ЕС договорились ещё на год продлить для Украины режим беспошлинной торговли Bloomberg
INFOX.SG
-
На Украине заявили о росте числа случаев домашнего насилия
МВД Украины заявило, что в стране зафиксирован рост числа случаев домашнего насилия.
-
Актёр Чэнс Пердомо скончался на 28-м году жизни
Американский актёр Чэнс Пердомо умер в возрасте 27 лет в результате аварии на мотоцикле. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.
-
Echos: французская армия в зоне СВО не изменит ситуацию в пользу Украины
В случае отправки французских военнослужащих в зону конфликта на Украине для помощи ВСУ ситуация на фронте не изменится, сообщает Echos.
-
Проблемы с электроэнергией произошли в Одессе после взрывов
На территории украинского города Одессы произошли проблемы с электроэнергией после взрывов.
-
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
-
Энрике надеется, что Мбаппе передумает уходить из ПСЖ
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике надеется, что нападающий Килиан Мбаппе передумает уходить из команды.
-
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
На территории Хмельницкой области Украины произошли взрывы, сообщают мониторинговые группы.
-
Армия Израиля сообщила о перехвате подозрительной воздушной цели из Сирии
Истребитель Израиля перехватил подозрительную воздушную цель, которая летела с территории Сирии в сторону воздушного пространства страны.
-
Тухель — о борьбе за титул в Бундеслиге: мои поздравления «Байеру»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признал, что команда не сможет стать чемпионом Германии в этом сезоне после матча 27-го тура с «Боруссией».
-
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит на территории Киева и в ряде областей Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
-
Рыбакина проиграла Коллинз в финале «Мастерса» в Майами
Американская теннисистка Даниэль Коллинз выиграла турнир серии «Мастерс» в Майами.
-
Маск: Украина лишится доступа к Чёрному морю, если не приступит к переговорам
Американский предприниматель Илон Маск рекомендовал украинским властям приступить к переговорам с Россией, пока Украина не потеряла доступ к Чёрному морю.
-
ЦПВС заявил о росте диверсионной активности со стороны боевиков в Сирии
Диверсионная активность со стороны незаконных вооружённых формирований в идлибской зоне деэскалации в Сирии возросла.
-
Заочно арестованную за пост об убийстве Татарского Мисик переобъявили в розыск
Заочно арестованную из-за поста об убийстве военкора Владлена Татарского Ольгу Мисик, находящуюся за границей, МВД России переобъявило в розыск.
-
Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в «Спартак»
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что не жалеет о решении вернуться в московский клуб.
-
BI: планирующие бомбы России заставляют ВСУ обнажать системы ПВО
Ударами планирующими бомбами ВС России вынуждают ВСУ размещать средства ПВО близко к фронту.
-
Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины
Воздушная тревога распространилась на пять регионов Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
-
Opta: «Зенит» проводит худший сезон под руководством Семака
Санкт-петербургский «Зенит» проводит худший сезон под руководством Сергея Семака.
-
Times of Israel: в ходе протестов в Израиле задержали 16 человек
По меньшей мере 16 человек задержаны на антиправительственных протестах в Израиле.
-
Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам
Сотрудники внутренней разведки Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам).
-
Екимов: принципиальных отказов по участию в Олимпиаде от велогонщиков пока не получил
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что пока не получал принципиальных отказов от участия в Олимпиаде в Париже от спортсменов.
-
Полиция проверит сообщения о стрельбе в Сочи
В Сочи полиция проверяет информацию о стрельбе, которая якобы произошла на проезжей части в Центральном районе города.
-
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.
-
Режим повышенной готовности ввели в Оренбургской области из-за паводка
Режим повышенной готовности ввели в Оренбургской области на фоне весеннего паводка.
-
Фигурист Ерохов раздумывает о продолжении карьеры после травмы
Тренер Алексея Ерохова Виктория Буцаева рассказала, что её подопечный раздумывает о продолжении карьеры после травмы.
-
Очередь на подъезде к Крымскому мосту ликвидирована
Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту ликвидирована, следует из сообщения Telegram-канала, посвящённого оперативной обстановке на мосту.
-
«Матч ТВ»: информация о недовольстве Абаскаля вратарями «Спартака» не соответствует действительности
Информация о недовольстве главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля вратарями команды не соответствует действительности.
-
WSJ: преемником Эрдогана может стать совладелец производителя дронов Bayraktar
Совладелец, председатель совета директоров и технический директор производителя дронов Bayraktar Сельчук Байрактар может стать преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на посту главы государства.
-
Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в органах власти Украины
Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в органах власти на Украине на фоне недавних увольнений ряда чиновников.
-
В Грузии произошли три землетрясения
В Грузии зафиксировано три землетрясения.
-
Ефимова хотела бы принять участие в Олимпиаде, но на приемлемых условиях
Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова заявила, что хотела бы принять участие в Олимпиаде, но только на приемлемых условиях.
-
Глава Нацсобрания Франции заявила, что «возможно всё» в контексте помощи Украине
Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве заявила, что в контексте поддержки Украины «возможно всё» — так она отреагировала на слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину.
-
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В Харькове произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.
-
«Бавария» проиграла «Боруссии» в чемпионате Германии
«Боруссия» победила «Баварию» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
-
«Флорида» победила «Детройт» в НХЛ, у Бобровского 21 сэйв
«Флорида» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
-
Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху
Тысячи протестующих собрались в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле.
-
Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за «день видимости трансгендеров»
Избирательный штаб экс-президента США Дональда Трампа потребовал от действующего американского лидера Джо Байдена извиниться перед христианами за то, что он назначил «день видимости трансгендеров*» на пасхальное воскресенье.
-
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Харьковской области
В Харьковской области слышны взрывы, пишет украинское издание «СТРАНА.ua».
-
В Москве столкнулись грузовик и легковой автомобиль
Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика на 84-м километре Калужского шоссе в Москве.
-
Абаскаль — о ничьей с «Уралом»: для нас это ноль очков, играли на победу
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ с «Уралом».
-
Больше сотни автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более 100 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.
-
Оператор связи США AT&T сообщил об утечке личных данных 73 млн пользователей
В США оператор связи AT&T сообщил об утечке персональных данных 73 млн пользователей.
-
Головин вошёл в тройку лучших ассистентов в Лиге 1
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в тройку лучших ассистентов в чемпионате Франции.
-
Днепропетровская область перешла к экстренным отключениям электричества
Днепропетровская область Украины перешла к экстренным отключениям электроэнергии, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
-
Губернатор: контейнеровоз, сломавший мост в США, получил повреждения
Корпус контейнеровоза получил повреждения при столкновении с мостом в Мэриленде, но сохранил целостность, сообщил губернатор американского штата Вес Мур.
-
Ковальчук пока не решил, стал ли матч с «Металлургом» последним в карьере
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос, стал ли матч с «Металлургом» в плей-офф КХЛ последним в карьере.
-
В трёх регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
-
Учёные предположили, что над Испанией пролетела баллистическая ракета
Сеть исследования болидов и метеоритов Высшего совета научных исследований Испании сообщила о предполагаемом полёте баллистической ракеты в ночь на 30 марта над королевством.
-
По факту избиения мужчины и женщины на северо-востоке Москвы возбудили дело
Возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины и женщины на северо-востоке Москвы.
-
Украинский боец Потеря — о бое с россиянином: Магомедов слишком переоценён
Украинский боец UFC Игорь Потеря высказался о россиянине Шарабутдине Магомедове перед их боем 22 июня.