CNN: на фоне экономического спада в Китае наблюдается самая низкая рождаемость с 1949 года
В Китае сообщили о рекордно низком уровне рождаемости с 1949 года, в то время как население сокращается второй год подряд, передаёт СNN. Общая численность населения в 2023 году снизилась до 1,4 млрд, что на 2 млн человек меньше, чем в предыдущем году.
Демографический кризис может усугубить экономическую ситуацию в стране. Китай беспокоит целый ряд экономических проблем, включая отток инвесторов, дефляцию, высокий уровень безработицы среди молодёжи и кризис в сфере недвижимости.
Китай «обошёл Индию как самую густонаселённую страну мира», сообщает издание. При этом рождаемость продолжает падать, хотя государство всячески пытается поддерживать супружеские пары и стимулировать их желание завести детей.
«Всё меньше людей вступают в брак, и всё меньше пар хотят заводить детей», — говорит Янжун Хуанг, старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения совета по международным отношениям в Нью-Йорке. По его мнению, на это сильно повлияла пандемия, которая подкосила экономику и простимулировала рост безработицы.
Другой проблемой является то, что из-за падения общей численности населения становится меньше трудоспособных людей. При этом число пенсионеров растёт. Правительству даже пришлось прибегнуть к усилению так называемой «серебряной экономики», которая ориентирована на помощь пожилым людям и призывает создавать для них лучшие условия жизни, том числе и жилищные. Случилось это после протестов пенсионеров против сокращения ежемесячных медицинских выплат, сообщает издание.
Растёт и уровень безработицы среди молодых людей. В декабре уровень безработицы среди 16—24-летних составил 14,9%. При этом 62 млн студентов не учитывались.
Важнейшей для Китая сферой остаётся недвижимость, в которой также наблюдаются определённые проблемы. В 2023 году продажи жилья упали на 8,5% — и это происходит второй год подряд. Старение населения может привести к ещё большему ухудшению ситуации в сфере недвижимости.
Но есть и положительные моменты. В декабре выросло промышленное производство, опередив ожидания. Также приятно удивили инвестиции в основной капитал и розничные продажи, которые также продемонстрировали рост. Эксперты считают, что спорная демографическая и экономическая ситуации в стране требуют решительных действий от китайского правительства.
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