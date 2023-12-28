NewsNation: Потенциальный военный альянс России и Китая – это серьёзная угроза для США

Пекин и Москва активно укрепляют связь между странами, в том числе и в военной сфере, сообщает NewsNation. Российские и китайские военнослужащие проводят совместные учения и обмениваются технологиями. Этот союз может оказаться серьёзной проблемой для Соединённых штатов, которые всегда считались главной военной сверхдержавой в мире.

Похоже, между Пекином и Москвой назревает новый военный альянс. Россия и Китай укрепляют свои военные связи. И хотя формального партнёрства между двумя мировыми державами пока нет, эксперты говорят, что это должно заставить США разработать новые военные стратегии. С вами наша Эмили Финн. Эмили, твой враг — мой враг. Как вы думаете, Россия и Китай думают именно об этом?

ЭМИЛИ ФИНН, NewsNation: Возможно, так и есть. Они думают, что становятся ближе друг к другу. На протяжении десятилетий США были главной военной сверхдержавой мира, но теперь отношения между Китаем и Россией становятся все более тесными, вызывая опасения за мир на международной арене на фоне продолжающихся конфликтов на Украине и в Израиле.

По мнению аналитиков, дружеские отношения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином и зарождающийся неофициальный военный союз между российскими и китайскими силами могут стать самой большой угрозой для США со времён холодной войны. Китай оказывает России экономическую поддержку с тех пор, как Путин вторгся на Украину, и внимательно следит за тем, как будет развиваться этот конфликт, в то время как назревает потенциальное вторжение на Тайвань.

За последние два года военные участвовали в совместных военно-морских учениях с Россией, передавая китайскую технологию подводной лодки, которая может угрожать превосходству американского флота. В ноябре Путин объявил, что Россия и Китай также договорились о согласовании проектов по разработке вооружений, что ещё больше укрепляет их позиции.

Их цель — стать сильнее американских вооруженных сил. В результате в этом году конгресс призвал Пентагон готовиться к войне с Китаем и Россией одновременно, хотя авторитарные лидеры ещё не подписали официальный военный союз, говорит генерал-майор армии США в отставке Уильям Эньярт. Уильям Эньярт говорит, что теперь ясно, что цель Си и Путина — уничтожить военную мощь США.

УИЛЬЯМ ЭНЬЯРТ, генерал-майор армии США в отставке: Любой союз между Россией и Китаем, по всей вероятности, будет относительно краткосрочным и будет браком по расчёту. Не то чтобы у них были какие-то общие интересы, кроме того, чтобы США были низложены как единственная мировая сверхдержава.

ЭМИЛИ ФИНН: Эксперты говорят, что США необходимо срочно наращивать свой военный потенциал, особенно в Европе, и укреплять наши союзы, чтобы противостоять этим угрозам. Развивающиеся отношения между Китаем и Россией создают угрозу.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2023 года.