Al Jazeera: Украину ждёт раздел, и Западу придётся принять то, что от неё останется

Украину ждёт раздел, и это данность, как бы ни возмущалось по этому поводу так называемое международное сообщество. При этом Западу нужно будет постараться защитить и гарантировать безопасность той территории, которая останется от нынешней Украины. С таким мнением в интервью Al Jazeera выступил президент Eurasia Group Ян Бреммер.

СТИВ КЛЕМОНС, ведущий Al Jazeera English: Можете ли вы себе представить такой сценарий, который позволил бы членам НАТО взять к себе Украину без определённых границ — или вне международно признанных границ — в зоне с высоким конфликтным потенциалом?

ЯН БРЕММЕР, президент Eurasia Group: Стив, я считаю, что будет раздел Украины. Полагаю, украинцы не будут с этим согласны, а международное сообщество не станет вдруг признавать российский суверенитет над украинской землёй, но действительность такова, что Украина свою землю обратно не получит, это невозможно. Нет необходимой для этого воли. Это меня печалит, я считаю это неправильным, но такова действительность, таков анализ ситуации.

Итак, если Украина будет разделена, как обеспечить украинцам будущее, которое будет стабильным и продуктивным для их народа и их страны? Необходимо дать им деньги, во-первых, на восстановление после всех происшедших разрушений, и я считаю совершенно уместным использовать для этого российские активы, которые были заморожены и конфискуются. Необходимо полностью интегрировать Украину в Европейский союз, это поможет ей в большей степени стать демократией, стать более сильной экономикой — с правилами, верховенством закона и меньшей коррупцией, — с которой остальной мир может вести бизнес. И необходимы некие твёрдые гарантии для не занятой Россией части Украины, что Запад будет защищать украинцев как своих союзников.

Не знаю, о какой именно части украинской территории будет идти речь: о всех ли тех восьмидесяти процентах, которые сейчас не заняты Россией, или о некоем куске меньшего размера, — но нужно, чтобы украинцы могли знать, что в будущем американцы и [их] союзники будут прикрывать их спину так, как определённо не сделали в 2014-м и в 2022-м. Лучшим способом в конечном итоге это обеспечить я считаю вступление в НАТО. Но, наверное, оно может произойти, только когда между Россией и Украиной будет прекращение огня. Непременным условием это не является, но всё же такова действительность.

Дата публикации 07 июля 2024 года.