Россия успешно применяет средства радиоэлектронной борьбы против западных ракет, беспилотников и систем связи, заявил в интервью изданию Military Watch экс-сотрудник Пентагона Дэвид Пайн. При этом он особо отметил способность российской РЭБ адаптироваться к новым образцам военной техники НАТО.

Экс-специалист Пентагона Дэвид Пайн рассказал о преимуществе России в сфере РЭБ. «У России самые мощные системы радиоэлектронной борьбы в мире с самой большой дальностью действия и самые мощные постановщики помех GPS и радиочастот среди всех стран», — признался Пайн изданию Military Watch.

Он добавил, что впечатлен «скоростью, с которой российские постановщики помех дальнего действия смогли адаптироваться к созданию помех новым системам вооружений США и НАТО. По его словам, 90% управляемых ракет и беспилотников США на Украине не попали в цель, в первую очередь ракеты HIMARS. Российские системы глушения сигнала GPS «вероятно, также окажутся все более эффективными против недавно поставленных американских ракет ATACMS увеличенной дальности». Российские постановщики помех, вероятно, «будут все более эффективными против поставленных США Украине систем ПВО, включая ракеты Patriot и Hawk, что позволит России увеличить свое превосходство в воздухе». Он подчеркнул, что это превосходство в воздухе вносит значительный вклад в крупные российские успехи на нескольких участках фронта.

После распада Советского Союза в докладах Министерства обороны России постоянно подчеркивалась важность радиоэлектронной борьбы, которая является ассиметричным средством противодействия превосходящим силам для компенсации потери паритета с НАТО. Однако на украинском театре военных действий превосходство в радиоэлектронной борьбе у России сочетается с огромным превосходством в обычных вооружениях над украинскими вооруженными силами, что подпитывает спекуляции о том, что Россия сохранила многие из своих лучших средств РЭБ, чтобы предотвратить их изучение западными сторонниками Украины.



Оценка Пайна последовала за публикацией Washington Post, в которой со ссылкой на украинских чиновников подчеркивается, что Соединенные Штаты полностью прекратили поставки управляемых артиллерийских снарядов Excalibur в течение последних шести месяцев после того, как российские системы радиоэлектронной борьбы сделали их неэффективными. Что касается системы HIMARS, то высокопоставленный украинский военный чиновник посетовал по поводу снижения ее эффективности, что в 2023 году «все закончилось: россияне развернули радиоэлектронную борьбу, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали полностью неэффективными». Сообщение Washington Post последовало за откровениями трех недель назад американскими, британскими и украинскими источниками о том, что HIMARS, в частности, становятся «все менее эффективными» из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Российские системы радиоэлектронной борьбы также серьезно подорвали способность украинских сил координировать, собирать разведданные и наносить удары беспилотниками, в первую очередь из-за нарушения интернет-возможностей Starlink, предоставленных Пентагоном. В беседе с New York Times украинские чиновники, солдаты и специалисты по радиоэлектронной борьбе сообщили, что это было основным фактором, способствующим недавнему продвижению России, а заместитель командира батальона беспилотников 92-й штурмовой бригады украинской армии отметил: «Мы проигрываем битву радиоэлектронной борьбы... За день до атак он [Starlink] просто отключился. Он стал супер, супер медленным». «Нам нужно было быть быстрыми в общении», — сказал другой оператор дрона, посетовав, что потеря связи Starlink «сделала все более сложным» и «отнимающим много времени». The New York Times пришла к выводу, что этот сбой «может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте» из-за «уязвимости Украины и зависимости от службы». Это также вызвало «более широкие вопросы о надежности Starlink против технически сложного противника», пишет Military Watch.