WP: крепкие объятия Моди и Путина посылают чёткий сигнал — несмотря на усилия США, Индия сохранит тесные связи с Россией

20:14 В честь Крооса в его родном городе устроили красивый перформанс Жители Грайфсвальда, родного города бывшего полузащитника сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Крооса, устроили перформанс, посвящённый завершению карьеры игрока.

20:13 Punchbowl: встреча демократов была похожа на похороны из-за ситуации с Байденом На заседании фракции Демократической партии Палаты представителей, где обсуждалось участие Джо Байдена в президентских выборах, установилась атмосфера похорон, сообщил один из конгрессменов американскому журналисту Джейку Шерману, основателю новостного портала Punchbowl News.

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20:04 Орбан прибыл в Вашингтон Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Вашингтон, где он примет участие в саммите НАТО. Также политик встретится с руководством других стран альянса.

20:03 «Хезболла» выпустила 30 ракет по Голанским высотам Бойцы «Хезболлы» нанесли удар с юга Ливана по позициям ЦАХАЛ на Голанских высотах.

20:02 Медведев: знал, что матч с Синнером будет тяжёлым Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата Великобритании — 2024.

19:56 Медведев прервал серию из пяти поражений подряд в матчах с Синнером Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата Великобритании — 2024.

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19:51 Орбан заявил об увеличении шансов на урегулирование украинского конфликта Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в отчёте о визите в Россию заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине.

19:49 Медведев второй раз подряд пробился в полуфинал Уимблдона Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2024.

19:48 Йеллен назвала Байдена «крайне эффективным» на международных встречах Министр финансов США Джанет Йеллен назвала Джо Байдена президентом, который «крайне эффективен» на встречах с мировыми лидерами.

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19:40 Детско-взрослую поликлинику в Некрасовке построили более чем на 25% Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе строительства детско-взрослой поликлиники в Некрасовке.

19:31 Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью Системы ПВО армии России уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью.

19:29 AS: Алаба восстановится от травмы не раньше 2025 года Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба восстановится после разрыва крестообразных связок не раньше 2025 года.

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18:28 Скалони заявил, что на Евро-2024 поддерживает сборную Испании Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал команду, которую поддерживает на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

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