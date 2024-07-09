Bloomberg: Индия рассчитывает на помощь России в развитии её атомной энергетики

Во время двухдневного визита в Россию индийский премьер-министр Нарендра Моди собирается встретиться с Владимиром Путиным и заключить несколько стратегически важных соглашений. В частности, речь идёт о долгосрочной сделке по поставкам урана для своей АЭС Куданкулам, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Москва и Нью-Дели могут согласовать долгосрочный договор о поставках урана для индийской атомной электростанции Куданкулам, на которой планируется ввести в строй новые энергоблоки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников, знакомых с ситуацией.

Во время своего двухдневного визита в России премьер-министр Индии Нарендра Моди провёдет переговоры с президентом Владимиром Путиным, чтобы помочь активизировать отношения между двумя странами и, вероятно, заключить стратегические соглашения. Кроме того, стороны, вероятно, подпишут договоры, позволяющее военным использовать объекты друг друга для обучения, заходов в порты, гуманитарной помощи и операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, утверждают источники агентства.

По его данным, растущий интерес к атомной энергетике привёл к тому, что с конца 2020 года цены на уран выросли более чем втрое. Причём ситуация на рынке может оставаться напряжённой до конца десятилетия, поскольку предприятия пополняют свои запасы.

«Росатом» уже поставлял топливо для АЭС Куданкулам в 2022 и 2023 году. В самой же Индии основной объём добычи приходится на рудники в северном штате Джаркханд, запасы которого быстро истощаются. Попытки разработать месторождения в других регионах не оправдали ожиданий, что увеличивает зависимость страны от импорта, поясняет Bloomberg.