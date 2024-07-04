CNN: попытки изоляции России не влияют на отношения с Индией — Нарендра Моди приедет в Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву 8 и 9 июля с первой зарубежной поездкой после того, как в третий раз вступил в должность главы правительства, передаёт CNN. Ожидается, что в ходе визита лидеры двух стран «обменяются мнениями по современным региональным и глобальным проблемам».
На следующей неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву впервые после третьего вступления в должность главы правительства по итогам всеобщих выборов на фоне укрепления российско-индийских отношений, сообщает CNN со ссылкой на Министерство иностранных дел Индии.
По данным внешнеполитического ведомства, в ходе визита Моди 8 и 9 июля по приглашению президента Владимира Путина лидеры «обменяются мнениями по современным региональным и глобальным проблемам, представляющим взаимный интерес».
«На переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», — подтвердили в пресс-службе Кремля.
Как отмечается на сайте CNN, связи двух государств остаются прочными, несмотря на масштабные антироссийские санкции со стороны стран Запада и их попытки изолировать Россию. Нью-Дели неоднократно воздерживался при голосовании в Совете Безопасности ООН, осуждающем Москву, и избегал публичной критики российской спецоперации на Украине. На фоне попыток изоляции Москвы в Кремле отношения с Нью-Дели охарактеризовали как «очень доверительные» по своей природе.
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