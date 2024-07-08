AP: визит Моди в Россию нацелен на сохранение тесных связей с Москвой

15:11 В Бухаресте тысячи людей застряли в аэропорту из-за отмены рейсов компании Tarom Румынская государственная авиакомпания Tarom отменила все рейсы, запланированные на 8 июля, в связи с нехваткой лётного состава.

15:02 Источник: Сафонов запросил перерасчёт задолженности по алиментам Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов просит суд снизить алименты.

14:57 Суд признал за Белых право на реабилитацию по делу о злоупотреблении полномочиями Кировский областной суд оправдал бывшего главу региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями, признав за ним право на реабилитацию.

14:56 Суд оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблении полномочиями Кировский областной суд оправдал в апелляционной инстанции экс-губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.

14:55 Журова: у многих россиян изменится отношение к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что у россиян может измениться отношение к спортсменам, которые поедут на Олимпийские игры в Париже.

14:51 Обрабатывающие заводы Москвы принесли экономике столицы 63 млрд рублей Московские обрабатывающие предприятия принесли столичной экономике около 63 млрд рублей в январе — марте 2024 года, что почти в два раза превышает показатели I квартала 2023 года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

14:50 В Москве три человека обвиняются в совершении группового изнасилования В столице трём гражданам Узбекистана предъявлено обвинение в изнасиловании, совершённом группой лиц.

14:45 Новым командующим Балтийским флотом назначен Сергей Липилин Вице-адмирал Сергей Липилин назначен новым командующим Балтийским флотом.

14:43 В «Динамо» рассказали, почему не удалось продлить контракт со Смоловым Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему столичный клуб и нападающий Фёдор Смолов не смогли продлить соглашение.

14:42 Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек Международную выставку «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек.

14:42 Моди прибыл в Россию с официальным визитом Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Россию.

14:40 В Москве поздравили 87 пар, отметивших золотую годовщину свадьбы В День семьи, любви и верности в столице поздравили более 80 пар — участниц проекта «Московское долголетие», отмечающих в этом году золотую годовщину свадьбы.

14:36 Правительство России увеличило льготные субсидии для ряда компаний ОПК Российский кабмин увеличил с 200 млн до 600 млн рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции.

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14:31 Путин приехал на завершающую работу выставку «Россия» на ВДНХ Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где завершает работу международная выставка-форум «Россия».

14:27 Силы ПВО России сбили четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER за сутки В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER за сутки.

14:26 Востоковед Ванина назвала важным визит Моди в Москву Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина прокомментировала визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву.

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14:23 ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS.

14:21 Рой Джонс — младший назвал Загитову своей любимой фигуристкой Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший высказался об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

14:18 Минобороны: ВС России уничтожили очередной танк Abrams ВСУ В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили ещё один танк Abrams ВСУ.

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14:10 IBF санкционировала первый бой в России после снятия санкций Международная боксёрская федерация (IBF) планирует провести претендентский поединок в лёгком весе между россиянином Зауром Абдуллаевым и аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско.

14:10 Столтенберг: конфликт на Украине демонстрирует тесную связь России и Китая Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине демонстрирует тесную связь России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

14:09 Орбан: Китай, США и ЕС имеют ключевое влияние в решении конфликта на Украине Китай, США и Евросоюз могут оказать решающее влияние в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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