AP: визит Моди в Россию нацелен на сохранение тесных связей с Москвой

15:11
В Бухаресте тысячи людей застряли в аэропорту из-за отмены рейсов компании Tarom
Румынская государственная авиакомпания Tarom отменила все рейсы, запланированные на 8 июля, в связи с нехваткой лётного состава.
15:02
Источник: Сафонов запросил перерасчёт задолженности по алиментам
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов просит суд снизить алименты.
14:57
Суд признал за Белых право на реабилитацию по делу о злоупотреблении полномочиями
Кировский областной суд оправдал бывшего главу региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями, признав за ним право на реабилитацию.
14:56
Суд оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблении полномочиями
Кировский областной суд оправдал в апелляционной инстанции экс-губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.
14:55
Журова: у многих россиян изменится отношение к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду
Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что у россиян может измениться отношение к спортсменам, которые поедут на Олимпийские игры в Париже.
14:51
Обрабатывающие заводы Москвы принесли экономике столицы 63 млрд рублей
Московские обрабатывающие предприятия принесли столичной экономике около 63 млрд рублей в январе — марте 2024 года, что почти в два раза превышает показатели I квартала 2023 года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
14:50
В Москве три человека обвиняются в совершении группового изнасилования
В столице трём гражданам Узбекистана предъявлено обвинение в изнасиловании, совершённом группой лиц.
14:45
Новым командующим Балтийским флотом назначен Сергей Липилин
Вице-адмирал Сергей Липилин назначен новым командующим Балтийским флотом.
14:43
В «Динамо» рассказали, почему не удалось продлить контракт со Смоловым
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему столичный клуб и нападающий Фёдор Смолов не смогли продлить соглашение.
14:42
Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Международную выставку «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек.
14:42
Моди прибыл в Россию с официальным визитом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Россию.
14:40
В Москве поздравили 87 пар, отметивших золотую годовщину свадьбы
В День семьи, любви и верности в столице поздравили более 80 пар — участниц проекта «Московское долголетие», отмечающих в этом году золотую годовщину свадьбы.
14:36
Правительство России увеличило льготные субсидии для ряда компаний ОПК
Российский кабмин увеличил с 200 млн до 600 млн рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции.
14:32
Рудковская: в субботу видела Ангелопола на льду, катался в группе у Линичук
Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская сообщила, что видела фигуриста Валерия Ангелопола, который занимался под руководством тренера Натальи Линичук.
14:31
Путин приехал на завершающую работу выставку «Россия» на ВДНХ
Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где завершает работу международная выставка-форум «Россия».
14:27
Силы ПВО России сбили четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER за сутки
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы HAMMER за сутки.
14:26
Востоковед Ванина назвала важным визит Моди в Москву
Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина прокомментировала визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву.
14:23
Киев потерял почти 500 солдат у Стельмаховки и Артёмовки в ЛНР
Российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Стельмаховки и Артёмовки в ЛНР.
14:23
ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS.
14:21
Рой Джонс — младший назвал Загитову своей любимой фигуристкой
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший высказался об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
14:18
Минобороны: ВС России уничтожили очередной танк Abrams ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили ещё один танк Abrams ВСУ.
14:16
В России выросли доходы внештатных специалистов в некоторых областях
Недавнее исследование выявило увеличение доходов внештатных программистов — на 40% по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Средний показатель достиг 147 тыс. рублей в месяц.
14:16
Россельхознадзор не рассматривает вопрос импорта в Россию мяса ламы из Боливии
Россельхознадзор заявил в ответ на запрос депутата Госдумы от «Новых людей» Георгия Арапова, что не рассматривает вопрос о начале импорта в Россию мяса ламы из Боливии. Копия ответа есть в распоряжении RT.
14:16
В России половину машин с пробегом приобрели менее чем за 1 млн рублей в июне
Специалисты провели исследование российского рынка автомобилей с пробегом в июне и выяснили, что россияне чаще всего приобретали машины стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей. Доля таких авто составила 33% от всех продаж.
14:15
В России 13% компаний регулярно сотрудничают с самозанятыми
Свежее исследование показало, что 13% российских компаний регулярно привлекают к работе самозанятых.
14:15
ТАСС: в Сумской области поражена крупная колонна ВСУ
В Сумской области нанесён удар по крупной колонне Вооружённых сил Украины.
14:15
Врач Муртазина рассказала, с чем связано чувство сонливости в жару
Врач-эндокринолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Аделина Муртазина назвала причины, по которым человек может ощущать сонливость в жару.
14:14
Львова-Белова: Россия вернула семье с Украины 12-летнюю дочь
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что Россия вернула семье с Украины 12-летнюю дочь.
14:10
IBF санкционировала первый бой в России после снятия санкций
Международная боксёрская федерация (IBF) планирует провести претендентский поединок в лёгком весе между россиянином Зауром Абдуллаевым и аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско.
14:10
Столтенберг: конфликт на Украине демонстрирует тесную связь России и Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине демонстрирует тесную связь России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.
14:09
Орбан: Китай, США и ЕС имеют ключевое влияние в решении конфликта на Украине
Китай, США и Евросоюз могут оказать решающее влияние в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
14:04
Галактионов назвал неожиданностью уход Миранчука и Глушенкова из «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об уходе полузащитников Максима Глушенкова и Антона Миранчука в летнее трансферное окно.
13:57
Число пострадавших в ДТП с грузовиком под Красноярском увеличилось до 17
В ГУ МВД по Красноярскому краю заявили, что число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком увеличилось до 17.
13:53
Умар Нурмагомедов: бой Хабиба и Макгрегора был будто столкновением двух цивилизаций
Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов вспомнил о поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
13:50
Гладков: в селе Никольское при ударе ВСУ погиб мирный житель
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в селе Никольское в результате удара ВСУ погиб один человек.
13:49
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по военным объектам Украины
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли групповой удар по военным объектам Украины.
13:46
В ДТП с грузовиком под Красноярском пострадали 14 человек
В Красноярском крае 14 человек получили травмы в результате столкновения грузовика и микроавтобуса.
13:44
В «Алавесе» опровергли информацию о переговорах о переходе Баринова
Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в летнее трансферное окно.
13:41
В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных
Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам Госдумы принять в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
13:39
Медведева ответила, хочет ли стать тренером по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о возможной тренерской карьере.
13:32
Макрон решил оставить Атталя на посту премьер-министра Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение оставить Габриэля Атталя на посту премьер-министра страны.
13:29
ДТЭК: три трансформаторные подстанции повреждены в Киеве
В украинском энергохолдинге ДТЭК заявили, что три трансформаторные подстанции в Киеве были разрушены или повреждены.
13:28
Экс-форвард «Зальцбурга» Койта завершит медобследование для перехода в ЦСКА 8 июля
Мамаду Койта, агент и брат нападающего сборной Мали Секу Койта, сообщил, что его клиент должен пройти медобследование сегодня вечером.
13:20
Axios: Байдену делают фотошпаргалки, чтобы он не потерялся на сцене
Сотрудники Белого дома готовят Байдену фотошпаргалки, как выйти на сцену
13:15
Орбан: Си Цзиньпин обещал продолжить усилия по установлению мира на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин обещал ему продолжить усилия по установлению мира на Украине.
13:14
Американист Ордуханян заявил, что Байдена «сливают» из-за его несостоятельности
Американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что спонсоры демократов намерены заставить Джо Байдена выйти из президентской гонки.
13:14
Суд Петербурга продлил на три месяца арест водителю упавшего в реку Мойку автобуса
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на три месяца, до 9 октября, арест водителю упавшего в реку Мойку пассажирского автобуса Рахматшоху Курбонову.
13:12
Линичук объяснила прекращение работы с Ангелополом
Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, почему прекратила сотрудничество с фигуристом Валерием Ангелополом.
13:10
В «Садоводах России» прокомментировали динамику цен на ряд товаров
Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов прокомментировал ситуацию с ценами на ряд товаров.
13:09
Песков заявил, что Россия будет наблюдать за формированием кабмина во Франции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет с интересом наблюдать за формированием правительства во Франции.