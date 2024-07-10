WSJ: в производстве оружия Россия обгоняет НАТО с пугающей скоростью

На нынешнем саммите НАТО члены альянса признали, что спустя более чем два года в сначала украинского конфликта они всё ещё испытывают трудности с производством достаточного количества вооружений для Киева, пишет The Wall Street Journal. При этом Владимир Путин поставил свою страну на военные рельсы, в результате военная техника и боеприпасы производятся «с пугающей скоростью».
Члены НАТО столкнулись с «серьёзной прорехой» в производстве оружия для противодействия России, пишет The Wall Street Journal.
Высокопоставленные лидеры США и Европы открыли саммит НАТО на этой неделе обещанием увеличить инвестиции альянса в военно-промышленное производство, признав при этом, что спустя более чем два года после начала украинского конфликта союзники все ещё испытывают трудности с производством достаточного количества оружия и техники, чтобы помочь Киеву одержать победу.
В статье отмечается, что президент России Владимир Путин поставил свою страну на военные рельсы, производя танки и боеприпасы с пугающей скоростью.
Тем временем НАТО добилось ограниченных успехов в ускорении производства собственной оборонной промышленности.
«Реальность такова: война на Украине не только показала то, что масштабы были слишком малы и что производственные мощности были не на должном уровне, но и продемонстрировала серьёзные пробелы в нашей оперативной совместимости», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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