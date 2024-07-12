AC: Украина в НАТО означает смертельную угрозу для Америки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки главы США Джо Байдена, который во время саммита НАТО ошибся и предоставил слово «президенту Путину» вместо Владимира Зеленского.
Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о подготовке комплексного решения с Белоруссией об отмене роуминга в Союзном государстве.
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о выходе сборной Англии в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита в финальном матче чемпионата Европы — 2024 между Испанией и Англией.
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Североатлантический альянс декларирует право применять силу в любой точке планеты под разными предлогами.
Презентацию нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале» хотят посетить более 100 тыс. человек.
Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку по факту захвата заложников в СИЗО-1 Ростовской области.
Заместитель главы МИД России Михаил Галузин рассказал, что сотрудничество с Белоруссией в авиастроении поможет решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных государств.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что Кубок Америки — 2024 станет для него последним в карьере.
Нет необходимости в дополнительном укреплении границы с Абхазией после перестрелки на КПП «Псоу», заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Командование ВСУ перебросило группу солдат на Сватовско-Кременское направление, чтобы наносить удары БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Восток» поразили укреплённые участки обороны украинских войск на Южнодонецком направлении.
Украинский конфликт мог не начинаться.
Япония больше не считает, что армия России потеряла мощь в ходе украинского конфликта.
Страны ЕС начали активно готовиться к торговой войне с Китаем.
За прошедшие сутки в результате атак со стороны украинских войск 30 жителей Белгородской области получили ранения, ещё один скончался.
Торговый оборот между КНР и Россией в январе — июне увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до $116,9 млрд.
Замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя работу миссии ЕС в Армении, сказал, что Запад может вести сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с закавказской республикой государств.
Оговорки, которые американский президент Джо Байден допускал во время саммита НАТО в Вашингтоне, усилили опасения по поводу его умственных способностей.
Нельзя навязывать переговоры ни Украине, ни России — они сами должны захотеть дипломатического урегулирования конфликта.
Министерство обороны Японии в ежегодном докладе — Белой книге обороны за 2024 год — обозначило важным пунктом укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
Во время пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО американский лидер Джо Байден позволил себе использовать оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.
Десантники — операторы БПЛА из группировки войск «Днепр» за час поразили более десяти автомобилей ВСУ на Херсонском направлении.
Чад прорабатывает отмену виз для россиян.
Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина рассказала в беседе с RT, как преодолеть страх при смене профессии.
Саммит НАТО в Вашингтоне показал, что представители альянса готовятся к военному конфликту.
Австралия выделила пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН продемонстрировал обломки БПЛА ВСУ, атаковавшего в апреле ЗАЭС.
Экс-заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий, приговорённый к девяти годам и шести месяцам колонии с лишением звания генерал-майора за получение крупной взятки, заявил о желании отправиться в зону СВО.
Президент США Джо Байден заявил, что готов пройти дополнительную медицинскую проверку, если этого потребуют врачи.
В Австралии полиция задержала супружескую пару по подозрению в шпионаже в пользу России.
Президент США Джо Байден заявил, что в данный момент не готов общаться с лидером России Владимиром Путиным.
Американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в США саммита НАТО высказался об ударах ВСУ вглубь России, включая Москву.
Лидер США Джо Байден заявил, что союзники из Европы не просят его выйти из борьбы за пост президента, но выражают желание, чтобы он одолел на выборах бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.
Температура в июне 2024 года побила рекорд, сделав месяц самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария и Земли в целом.
Президент США Джо Байден считает, что по-прежнему способен управлять страной и может победить экс-главу государства Дональда Трампа.
Американский лидер Джо Байден, говоря о политических способностях вице-президента США Камалы Харрис, перепутал её с экс-президентом Дональдом Трампом.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что Россия представляет угрозу для целого поколения, в связи с чем страны НАТО обязаны увеличить военные расходы.
Британское Министерство обороны отрицает информацию о том, что его представители разрешали украинской стороне использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow по целям в глубине России.
Сигналы воздушной тревоги сработали в пяти регионах Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности начать диалог о поставках Украине боеприпасов для истребителей F-16.
Турция стремится стать постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества.
Западные страны не собираются пересматривать условия использования оружия, которое они передали Украине.
Турция негативно относится к возможному втягиванию Североатлантического альянса в конфликт на Украине.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан имеет право вступать в диалог с Россией и Китаем по Украине, однако важно помнить, что ЕС не давал ему мандат на переговоры от своего имени.
Власти Турции намерены добиваться дипломатического урегулирования украинского конфликта и надеются на возобновление стамбульского процесса.
Вопрос о прямом участии НАТО в боевых действиях в зоне СВО не стоит.
Угрозу атаки беспилотников отменили в Воронежской области.
Воздушную тревогу объявили ещё в трёх регионах Украины.
Члены НАТО договорились о поддержке Украины на €40 млрд только на 2025 год.