NI: Украина в НАТО окончательно защитит Европу от России

Украину следует принять в НАТО так же, как в своё время Западную Германию, призывает автор статьи в издании National Interest. По его словам, риска в этом никакого, зато выгоды для Запада превзойдут все ожидания.

На протяжении холодной войны ФРГ служила щитом, прикрывавшим большинство членов НАТО от России. Несмотря на все риски, членство Западной Германии в НАТО сделало альянс сильнее и сыграло решающую роль в защите немецкой демократии и суверенитета. Сегодняшним лидерам НАТО необходимо признать «германский прецедент», усвоить этот урок и осознать, что Украина нужна в альянсе по тем же самым причинам. Это значительная сила, которая сделает НАТО сильнее и безопаснее, пишет Хорхе Бенитес из Командно-штабного колледжа Корпуса морской пехоты США.

По территории Украина превосходит любого европейского члена НАТО и обеспечит альянсу стратегическую глубину, которой сегодня так не хватает на восточных рубежах с Россией. Что же касается населения, то на Украине проживает около 35 миллионов человек, которые доказали готовность бороться и жертвовать собой в защиту своей демократии. Наконец, у Украины есть армия численностью около 800 тысяч человек. У ее войск имеется обширный боевой опыт.

Даже Западная Германия нуждалась в передовом развертывании сотен тысяч военнослужащих из союзных держав, чтобы обезопасить себя и рубежи НАТО от России. Украина же сможет без дополнительных угроз вступить в НАТО и защитить себя, не привлекая военнослужащих из других членов альянса. При наличии технологий (в частности, противовоздушной обороны, ракет, беспилотников и истребителей) и достаточном материально-техническом снабжении Украина сможет положить конец конфликту без каких-либо потерь со стороны личного состава НАТО, утверждает автор.

Но самая незаслуженно обойденная вниманием причина приглашения Украины в НАТО на данном этапе заключается в том, что Киев нужен самому альянсу, чтобы не допустить российского присутствия в других европейских странах. Принятие Украины в НАТО устранит текущую уязвимость членов НАТО вокруг Балтийского моря. Украина станет для них крупным союзником в регионе, который вынудит Россию хорошенько подумать, прежде чем предпринимать любые действия против меньших соседей.

Из-за численного превосходства и географических преимуществ России большинство членов НАТО столкнутся с трудностями, если им придется защищать восточных членов альянса и отправлять им подкрепления. Украине же даже этого делать не придется. Просто собрав достаточно большую армию для защиты собственных границ, Украина вынудит Россию держать на юге больше сил, чем странам НАТО — вокруг Балтийского моря. Поэтому приглашение Украины в НАТО не только не увеличит риска конфликта с Россией, но и, наоборот, устранит его, поскольку ни один российский правитель не решится вести войну с НАТО на два фронта.

Членство Украины в НАТО поставит точку в вопросе о намерениях и возможностях Москвы, поскольку, какими бы они ни были, присутствие Украины настолько упрочит альянс на востоке, что Россия не посмеет атаковать никого из союзников. На этой неделе НАТО отпразднует на Вашингтонском саммите свою семьдесят пятую годовщину. Несмотря на многочисленные угрозы и риски в эпоху холодной войны, НАТО обеспечила прочный мир своим членам в Западной Европе. Кто бы ни был у власти в Москве, мощь НАТО успешно сдерживала Россию, и та ни разу не напала на альянс. Приглашение Украине еще больше укрепит альянс и обеспечит прочный мир — в том числе для остальной Европы, пишет Бенитес в издании National Interest.