Washington Post: возвращение прагматика Трампа тревожит европейских членов НАТО

Над юбилейным саммитом Североатлантического альянса «нависает мрачная тень» Дональда Трампа. Лидеры блока с беспокойством ждут, что политик, отличающийся большим недоверием к НАТО, вновь станет во главе Соединённых Штатов, и пытаются адаптироваться к нему заранее, сообщает The Washington Post.

Дональд Трамп не присутствует на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Но он занимает мысли лидеров альянса, которые разрабатывают стратегию, чтобы адаптироваться к тому, что США может возглавить человек, который относится к организации «скептически», пишет The Washington Post.

По его словам, на мероприятии не часто говорят о бывшем президенте в открытую, но он «отбрасывает мрачную тень». Европейские лидеры тихо гадают, не станет ли этот саммит их последней встречей с американским лидером, придерживающимся трансатлантической повестки.

Руководители военного блока уже предприняли превентивные меры на случай возвращения Трампа. Они берут под собственный контроль основные элементы военной помощи Украине, которые ранее курировало американское командование. Они подписывают с Киевом десятилетние оборонные обязательства и увеличивают свои расходы на оборону, отмечает издание.

Мало кто из европейских политиков верит в то, что при Трампе США выйдут из НАТО. Но многие опасаются, что он привнесёт в альянс гораздо более деловой подход, а некоторые всерьёз воспринимают его обещание, что он будет смотреть, выполняют ли союзники свои обязательства по расходам, прежде чем решать, стоит ли приходить им на помощь в случае нападения.

«Если мы изберём его во второй раз, то, думаю, с точки зрения европейцев, это будет чрезвычайно красноречиво говорить о направлении движения США. И отсюда эта «защита от Трампа» на ближайшие четыре года. Но при этом растёт беспокойство, что Соединённые Штаты будут менее привержены Европе в долгосрочной перспективе», — рассуждает американский аналитик Андреа Кендалл-Тейлор.