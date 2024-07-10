Последний удар по Киеву, задевший больницу, используется Украиной на саммите в НАТО как аргумент для продолжения боевых действий. Роджер Кёппель отмечает, что это явно не в интересах России. В видеоблоге для журнала Die Weltwoche Кёппель отмечает, что подобное уже случалось в прошлом: только начинаются хоть какие-то разговоры о заключении мира, так на Украине сразу происходит что-то ужасное, в чём обвиняют России, будь то Буча или удар по больнице.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Последнее, что сделали бы русские, если они в здравом уме, последнее, что они сделали бы, — это ударить по больнице перед саммитом НАТО. То есть это ведь, так сказать, пас вперёд для их оппонентов в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО, который, конечно же, можно использовать.

И именно так российские СМИ интерпретируют происходящее сейчас: это будет снова использовано для разжигания войны против русских. И поймите меня правильно, я считаю, что (разрушение больницы) это ужасно. Но что едва ли не ещё хуже этого, так это дешёвое морализаторское возмущение, которое мы празднуем. Где люди пытаются изобразить себя особенно морально чувствительными. Насчёт этого мне приходится просто безумно много терпения иметь.

Я думаю, что военные события — это настолько плохо, что это просто вопрос смирения и порядочности, чтобы не вести себя так, как будто они вас непосредственно затронули. Так что поймите меня правильно, если я предложу здесь кое-что противоположное. И как швейцарец, далёкий от этих событий, а я не был там поблизости, я могу лишь сказать, что происходит у меня в голове.

А у меня в голове происходит следующее: я не могу себе представить, чтобы русские сделали это. У меня вызывает подозрение то, что как только появилась мирная инициатива в воздухе, и это же самое мы видели ещё в апреле 2022 года в Стамбуле, только появился момент мира, как внезапно происходит такая ужасная вещь.

Тогда эта резня в Буче, которая так и не была расследована независимо. Никогда не была расследованы независимо! И это несчастье, что Швейцария больше не является нейтральной, поэтому она не может оказать содействия в этом. А теперь ещё и вот это вот.

Дата публикации 10 июля 2027 года.