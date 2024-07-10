Politico: и вашим, и нашим — Турция во внешней политике идёт своим путём
Турция не собирается отказываться от тщательно выверенной эквилибристики: она входит в НАТО, сохраняет тёплые отношения с Россией и поддерживает Украину, пишет Politico. В отличие от большинства европейских членов альянса, Турция не состоит в ЕС, однако обладает крупнейшим военным потенциалом после США и опасается, что Евросоюз благодаря военным инициативам начнёт играть более важную роль в западной обороне.
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