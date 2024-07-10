Politico: и вашим, и нашим — Турция во внешней политике идёт своим путём

Среди других членов НАТО Турция стоит особняком: она поддерживает связи с Россией, оказывает помощь Украине и опасается усиления роли ЕС в западной обороне, анализирует Politico. Анкара не планирует отказываться от такой эквилибристики и отстаивает право на собственный взгляд по некоторым вопросам.

Турция не собирается отказываться от тщательно выверенной эквилибристики: она входит в НАТО, сохраняет тёплые отношения с Россией и поддерживает Украину, пишет Politico. В отличие от большинства европейских членов альянса, Турция не состоит в ЕС, однако обладает крупнейшим военным потенциалом после США и опасается, что Евросоюз благодаря военным инициативам начнёт играть более важную роль в западной обороне.

При этом министра обороны страны Яшара Гюлера возмутило предположение, что Анкара выбивается из блока. Он решительно отвергнул выдвинутые против неё обвинения в «ненадёжности» и отметил, что 32 члена блока не могут иметь «одинаковые взгляды по каждому вопросу».

Турция наряду с Венгрией сохраняет близкие отношения с Россией и обходит санкции, введённые большинством её союзников. Она поставляет Киеву дроны и корабли, продолжая покупать российские углеводороды. По словам Гюлера, Анкары придерживается «взвешенной и активной» позиции «в рамках стратегического партнерства с Украиной и позитивного диалога с Россией». Он напоминает, что Турция единственная смогла провести переговоры на высшем уровне с обеими сторонами конфликта.

Глава американского аналитического центра Институт исследований внешней политики Аарон Штайн считает, что Анкара сохраняет выжидательную позицию, потому что «пришла к выводу, что Украина не может выиграть, поэтому лучше поддерживать хорошие отношения с Москвой». Эксперт перечислил задачи Турции: сдерживание напряжённости с Россией, недопуск НАТО в регион и контроль за возможным обострения ситуации.