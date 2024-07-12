Кажется, ему конец — обозреватель Telegraph предрёк Байдену мрачное будущее после его оговорок о Путине и Трампе

20:01
Березовский — о Сафонове: даже побыть в ПСЖ пойдёт Матвею на пользу
Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.
19:56
Глава Рособрнадзора: школьные экзамены в девятых классах нужно переформатировать
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что школьные экзамены в девятых классах нужно переформатировать и понять, с какой целью они вообще проводятся.
19:54
Са: «Сан-Паулу» принял предложение «Краснодара» по трансферу защитника Косты
Защитник «Сан-Паулу» Диего Коста станет игроком «Краснодара» в ближайшее время.
19:53
В Пензенской области отремонтируют 100 км дорог по нацпроекту
В Пензенской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют 110 км покрытия на дорогах регионального и муниципального значения.
19:51
Гебара: США надеются на заключение нового соглашения по СНВ после 2026 года
Соединённые Штаты надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года.
19:47
Пашинян прервёт отпуск ради саммита Европейского политического сообщества
Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне, ради этого он прервёт свой отпуск.
19:45
Нигматуллин: Роналду на Евро проявил себя как антигерой
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выступление форварда Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы.
19:41
В Волгоградской области мужчина выстрелил в игравших на улице детей
Мужчина выстрелил в детей, игравших на улице на хуторе Угольском Волгоградской области.
19:37
Горшков — о Соболеве в «Зените»: ничего не знаю об этом
Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева.
19:31
Испания отправит на Украину десять танков Leopard 2A4
Минобороны Испании объявило, что поставит Украине десять танков Leopard 2A4, прошедших ремонт и модернизацию.
19:25
Станкович: Жозе нужно ещё работать, набирать форму, кондиции
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал игровые кондиции нападающего Виллиана Жозе.
19:20
В Пензенской области началась уборочная кампания
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в регионе началась уборочная кампания.
19:14
Москва реализовала на земельно-имущественных торгах 8,7 тысячи объектов за полгода
В январе — июне 2024 года Москва реализовала на земельно-имущественных торгах почти 8,7 тыс. объектов, заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
19:13
Анкалаев: ситуация показывает, что если молчать, то тебе не дадут титульного шанса
Российский боец UFC Магомед Анкалаев высказался о ситуации вокруг титульного поединка.
19:12
Площадь пожара в посёлке Коктебель увеличилась до 30 га
Площадь пожара в посёлке Коктебель в Крыму выросла до 30 га, сообщили в МЧС России.
19:09
Thüringer Allgemeine: в ФРГ на переселение 39 хомяков могут потратить €2,5 млн
В Германии власти Эрфурта намерены переселить 39 полевых хомяков (Cricetus cricetus) перед тем, как начать строить школу. Животные находятся под угрозой исчезновения, поэтому для их переселения разработали план, предусматривающий траты в размере €2,5 млн.
19:08
ЦБ приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка.
19:06
В Московском зоопарке появились на свет семь козлят дагестанского тура
В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет семи козлят дагестанского тура.
19:05
Трамп призвал прекратить все уголовные и гражданские дела против него
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что все уголовные и гражданские дела против него должны быть прекращены.
19:04
Молдавия получит партию военной техники из США для тренировок и учений армии
Молдавия получит партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии.
19:00
Тимофеева обыграла Вальтерт и вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште
Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла во второй круг турнира WTA в Будапеште.
19:00
Экспорт резидентов технополиса «Москва» вырос в 1,5 раза
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов рассказал, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» произвели за 2023 год продукции на 120 млрд рублей.
18:53
Альфа-банк сообщил, что проверка ФАС рекламы с Instasamka не выявила нарушений
В Альфа-банке сообщили RT, что проверка Федеральной антимонопольной службы не выявила нарушений после совместного рекламного клипа банка с певицей Instasamka, в связи с чем дело было прекращено.
18:52
В столичном метро запустили поезд «Москва — молодёжная столица России»
В столичном метрополитене запустили поезд «Москва — молодёжная столица России». Увидеть состав можно на Серпуховско-Тимирязевской линии.
18:50
«Чемпионат»: Кузнецов вернётся в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА
Нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов может перейти в СКА.
18:46
СК возбудил дело о халатности по факту лесного пожара под Новороссийском
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц по факту крупного лесного пожара под Новороссийском.
18:46
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины.
18:44
НАТО и Швейцария подписали соглашение об открытии офиса в Женеве
НАТО и Швейцария подписали соглашение об открытии офиса альянса в Женеве для работы с базирующимися там международными и неправительственными организациями.
18:42
В «Страсбурге» заявили, что не заинтересованы в Чалове
Глава селекционного отдела «Страсбурга» Лоик Дезире прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
18:41
В Москве началось строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии
На Кольцевой линии Московского метрополитена начали строить станцию «Достоевская».
18:39
Посольство России в Сербии осудило восстановление дома нациста в Косове
Посольство России в Сербии осудило восстановление в частично признанном Косове дома нацистского пособника Джафера Девы в городе Косовска-Митровица.
18:33
Metaratings: «Спартак» до сих пор не получил официального предложения по Соболеву от «Зенита»
В «Спартаке» не получали официального предложения от «Зенита» по переходу нападающего Александра Соболева.
18:31
Американист: новых вердиктов в отношении Трампа до выборов точно ждать не стоит
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что суд в американском штате Флорида отменил дело против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.
18:31
Израильский беспилотник атаковал машину «Хезболлы» на границе Сирии с Ливаном
Израильский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по автомобилю бойцов милиции «Хезболла» в районе сирийско-ливанской границы.
18:30
Педагог Преснова рассказала, как помочь подростку найти работу
Кандидат педагогических наук специалист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова рассказала, как помочь подростку найти работу.
18:30
Психолог Самбурский: лень возникает из-за отсутствия мотивации
Клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский заявил, что лень — это не всегда плохо.
18:30
В Челябинской области рассказали о погоде на ближайшие дни
В челябинском метеоцентре рассказали о погоде в регионе в период с 15 по 21 июля.
18:29
«Морская почта» вновь заработает в Кронштадте
В Кронштадте на Якорной площади с 25 июля вновь заработает «Морская почта «Петербургского дневника».
18:29
В Нефтеюганском районе ХМАО построят новую поликлинику
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и вице-губернатор региона Азат Ислаев посетили площадку, где строят новую поликлинику в Пойковском Нефтеюганского района.
18:27
В ЯНАО напомнили о важности соблюдения правил безопасности при нахождении на воде
В ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу напомнили о важности соблюдения правил безопасности при нахождении на воде.
18:26
Заводы в Москве выпускают более 278 тысяч тонн колбас в год
Заводы столицы выпускают более 278 тыс. т копчёных и варёных колбас в год, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
18:26
В Челябинске рассказали о мерах поддержки многодетных семей
Вице-мэр Челябинска по имущественным и правовым вопросам Надежда Рыльская рассказала о мерах поддержки многодетных семей.
18:25
В Челябинске начался второй этап приёмной кампании для первоклассников
Вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев рассказал о начале второго этапа приёмной кампании для первоклассников 6 июля.
18:24
Челябинские лагеря примут более 2 тысяч детей за лето
Вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев заявил, что текущим летом лагеря посетят 2192 ребёнка.
18:23
Чикунова: прямо сейчас я уверена, что Олимпиада в Париже — это не то место, где я бы хотела плыть
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова высказала мнение касательно своего неучастия в Олимпиаде в Париже.
18:23
Кадыров: при взрыве на стройплощадке в Чечне погибли пять человек, 26 пострадали
На стройплощадке в селе Башин-Кали в Чечне произошёл взрыв, пять человек погибли, 26 пострадали.
18:18
Минобороны России: призывники не направлялись ни в новые регионы, ни на СВО
Военнослужащие, призванные в ВС России в ходе весеннего призыва, не направлялись ни в пункты дислокации в новых регионах, ни для участия там в специальной военной операции.
18:15
Аэропорт Волгограда поставил рекорд по пассажиропотоку в день матча Суперкубка России
Аэропорт Волгограда установил рекорд по пассажиропотоку в день игры Суперкубка России с участием «Зенита» и «Краснодара».
18:12
Аналитик Блохин допустил, что остальные дела против Трампа тоже будут отменены
Суды в США могут отменить оставшиеся дела против экс-президента Дональда Трампа по примеру того, как это было сделано во Флориде, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с RT он отметил, что после покушения Трамп «стал мучеником» и «сакральной жертвой» политической системы США в глазах простых избирателей.
18:11
BI: российские ФАБ-3000 представляют опасность из-за их характеристик
Российские управляемые авиабомбы ФАБ-3000 опасны из-за своих характеристик, их практически невозможно сбить, пишет Business Insider.