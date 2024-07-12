Кажется, ему конец — обозреватель Telegraph предрёк Байдену мрачное будущее после его оговорок о Путине и Трампе

Оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне подтвердили опасения относительно его несостоятельности в качестве главы государства, пишет обозреватель The Daily Telegraph Тони Дайвер. По словам Дайвере, положение Байдена теперь кажется не просто шатким, а, скорее, безысходным.

Оговорки президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине и бывшем американском лидере Дональде Трампе выставили США на посмешище и ещё больше навредили его избирательной кампании, пишет обозреватель The Daily Telegraph Тони Дайвер.

Как отмечает журналист, не успев начаться, саммит НАТО в Вашингтоне уже был омрачён вопросами о возрасте и умственных способностях президента США. Всё внимание на саммите было приковано к выступлениям Байдена, однако политик лишь подтвердил опасения относительно своей несостоятельности в качестве главы государства.

Байден дважды допустил оговорки: во время своего выступления он представил Владимира Зеленского в качестве «президента Путина», а на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом. По словам Дайвера, искренний интерес и восхищение Байденом в зале саммита резко сменилось ужасом. Его коллегам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, даже пришлось прикрывать провал Байдена перед журналистами.

«Если в начале недели позиции Байдена выглядели шаткими, то сегодня кажется, что ему конец. Ближайшие дни будут для него мрачными», — констатировал Дайвер.