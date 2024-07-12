Fox Business: а король-то голый — демократы в панике призывают Байдена выйти из предвыборной гонки

Демократическая партия переживает «неконтролируемый спад» после провала Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, призывая президента отказаться от участия в президентской гонке, заявил американский сенатор Роджер Маршалл в эфире Fox Business. По словам Маршалла, все в США, наконец, осознали, что Белый дом им врёт о состоянии Байдена.

Ведущая: Сенатор Роджер Маршалл, мы рады вновь вас приветствовать, мы очень рады вас снова видеть. Какова ваша реакция на выступление Трампа и слова Нэнси Пелоси о том, что Байден должен выйти из президентской гонки?

РОДЖЕР МАРШАЛЛ, американский сенатор: Во-первых, Трамп отлично справился. Демократы переживают неконтролируемый спад. Уровень поддержки Камалы Харрис даже ниже, чем у «Сонного Джо». И причина в том, что американцы отвергают их политику. Демократы превращаются в радикальную прогрессивную партию, и американцы отвергают это. Мы никогда не слышали, чтобы они говорили о об обеспечении безопасности границы, или о том, как снизить цены на продукты и топливо.

И вот сегодня вы говорите об их авторитете, но они потеряли свой авторитет. Ещё два —три дня назад руководство Демократической партии говорило: «Нам нужен только Байден, только Байден способен победить». Но сегодня они уже говорят: «Может быть, нам лучше немного над этим подумать». В Вашингтоне произошла значительная перемена в настроении. Когда демократы выходят после своих собраний, мы будто оказываемся в морге. Наша задача сейчас — просто держаться подальше от их внутренних разногласий, которые наносят больше вреда им самим.

Ведущая: Сенатор, мы никогда не видели подобного кризиса. Всего через несколько дней после того, как Байден заявил MSNBC, что точно не откажется от участия в выборах, Нэнси Пелоси, — которая рассказывала избирателям, что с Байденом всё в порядке, — появляется на MSNBC, намекая на то, что он всё же должен снять свою кандидатуру. Давайте взглянем.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, бывший спикер палаты представителей: Решать президенту, будет ли он баллотироваться. Мы все подталкиваем его к принятию этого решения, поскольку время не ждёт.

Ведущая: Сенатор, это важный, осознанный и целенаправленный сигнал от Пелоси в адрес Байдена выйти из предвыборной гонки. Но в понедельник он собирается пообщаться с Лестером Холтом в эфире NBC. Люди говорят, что это ничего не исправит, когда его критикуют за неудачное интервью ABC со Стефанопулосом. И Джордж Клуни призвал Байдена покинуть предвыборную гонку, позже мы покажем этот отрывок. Как вы считаете?

РОДЖЕР МАРШАЛЛ: Джо Байден должен показать Америке, что он способен руководить страной. Король-то голый! Мы с вами это знаем, американская общественность это знает, и левые средства массовой информации, наконец, осознают, что король-то голый. И я думаю, что, когда стало известно, что Байдена за последний год восемь раз обследовал эксперт по болезни Паркинсона, американцы задумались, если Белый дом лжёт об этом, о чём ещё он лжёт. Так что я думаю, что вы попали в точку в самом начале эфира: демократы переживают неконтролируемый спад.

Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.