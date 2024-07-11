ABC: даже Джордж Клуни — Байдена просят выйти из гонки его самые главные голливудские спонсоры

Ряды демократов, которые призывают Джо Байдена сняться с президентских выборов, пополнили такие голливудские звёзды, как Майкл Дуглас и Джордж Клуни, а последний и вовсе написал целую статью в The New York Times с призывом к Демократической партии найти нового кандидата, передаёт ABC News. Помимо главных спонсоров из Голливуда в шансах Байдена на победу усомнилась и экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

ВЕДУЩАЯ: Теперь, несомненно, мнение высказывает и Голливуд — свою статью опубликовал актёр Джордж Клуни. Ранее он организовал многомиллионный сбор средств для президента, а теперь выступил с заявлением, что президент должен снять свою кандидатуру и нам нужно выбрать нового кандидата от демократов на пост президента.

Мы также видим, как в программе The View то же самое заявляет актёр Майкл Дуглас. Майкл Мур, Джон Стюарт — все эти известные голливудские деятели в сфере развлечений примкнули к тем восьми демократам, которые изменили свою позицию, призвав президента отказаться от участия в президентской гонке.

Что об этом говорят на Капитолийском холме? Хотелось бы объединить всё это в полную картину. Я хочу сказать, что плотину, по-видимому, прорвало…

ДЖЕЙ О’БРАЙЕН, репортёр ABC News в Вашингтоне: Именно этим интересным вопросом — прорвёт ли плотину? — мы задались в начале этой недели, когда законодатели наконец вернулись на Капитолийский холм (их не было здесь с тех самых дебатов до начала этой недели).

За последние несколько дней мы наблюдали, как законодатели один за другим выступали с заявлениями о том, что они обеспокоены шансами Байдена на победу — об этом говорили многие. Кроме того, разумеется, у нас есть восемь демократов, чьи имена вы видите на экране: в конце списка Пэт Райан из Нью-Йорка — новое дополнение, которое произошло всего несколько часов назад… Эти восемь демократов палаты представителей публично выступили и заявили, что, по их мнению, Байден должен выйти из президентской гонки.

Я могу сказать, что статья Клуни вызвала отклик в залах Капитолийского холма этим утром. Как ранее отметила Рейчел, комментарии Пелоси также произвели большой эффект здесь, в Капитолии, по очевидным причинам. Однако я разговаривал с людьми из числа демократов, которые сказали, что статья Клуни никак не повлияла на их боссов. Некоторые из этих людей — источники из администрации.

Так или иначе, как известно Рейчел, здесь, на Капитолийском холме, много демократов в частном порядке говорят, что не считают Байдена подходящим кандидатом, в частном порядке выражают мне, Рэйчел и другим серьёзные сомнения в том, что он способен победить в ноябре. Но по-прежнему существует разрыв между демократами, которые хотят говорить это в частном порядке, и рядом демократов, которые публично заявляют, что, по их мнению, Байден должен выйти из гонки.

Ответ кампании Байдена на всё это заключается в том, что «Байден — кандидат». Он сказал, что будет баллотироваться, и любые вопросы о том, окончательно ли его решение, как это сегодня сделала Пелоси в эфире кабельных новостей, просто неуместны, поскольку сам Байден сказал, что «никуда не собирается уходить».

Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.