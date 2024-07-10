Демократы бьют тревогу: Трамп победит разгромно и заберёт у нас всё
ВЕДУЩАЯ: Почему, по вашему мнению, он [Джо Байден] не сможет победить [на выборах] в ноябре?
Дата публикации 10 июля 2024 года.
ВЕДУЩАЯ: Почему, по вашему мнению, он [Джо Байден] не сможет победить [на выборах] в ноябре?
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
На полях выставки «Иннопром-2024» Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) заключил два соглашения с предприятиями столицы, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
На Украине за сутки сожгли четыре автомобиля военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о двух пострадавших жителях Горловки в результате обстрела со стороны ВСУ.
На базе «Московской технической школы» (МТШ) запустили более 50 курсов с начала 2024 года, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался об уходе полузащитников Максима Глушенкова и Антона Миранчука.
Главный тренер липецкого «Металлурга» Максим Ромащенко высказался о переходе голкипера Андрея Лунёва в «Динамо».
Бельгия получила четыре самолёта F-35, которые должны прийти на смену F-16, сообщил и. о. премьера Бельгии Александр де Кроо.
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В Москве начались работы по реставрации усадьбы «Кузьминки», заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о благоустройстве парка Горького.
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В городе Буши на востоке Англии мужчина застрелил из арбалета трёх женщин.
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Детский сад Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа выплатил компенсацию ребёнку за травму, полученную при падении со стула в игровой зоне.
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Новое исследование показало, что жители Тюменской области стали чаще интересоваться услугами репетиторов в сфере ИТ и активнее обращаться за услугами по рекламе, маркетингу и продвижению.
Президент США Джо Байден заявил, что НАТО не должно отставать от российского оборонно-промышленного комплекса.
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Переговоры с украинской стороной состоятся, когда она будет к этому готова, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
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Болельщики сборных Англии и Нидерландов устроили потасовку перед полуфинальным матчем команд на чемпионате Европы
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