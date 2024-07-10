Демократы бьют тревогу: Трамп победит разгромно и заберёт у нас всё

Предвыборная гонка движется по траектории, вызывающей серьёзные опасения у сенатора-демократа Майкла Беннета. В эфире CNN он прогнозирует, что, к его глубочайшему сожалению, Трамп не просто движется к победе на выборах, эта победа будет с большим отрывом. А это, в свою очередь, чревато тем, что республиканцы будут доминировать в Сенате и Палате представителей. «Мы можем потерять всё», — сокрушается демократ.

ВЕДУЩАЯ: Почему, по вашему мнению, он [Джо Байден] не сможет победить [на выборах] в ноябре?

МАЙКЛ БЕННЕТ, сенатор-демократ от Колорадо: Я считаю, что эта [предвыборная] гонка движется по траектории, вызывающей весьма серьёзные опасения, если вас заботит будущее этой страны. В прошлый раз, когда Байден участвовал в выборах, его [рейтинг] на этом этапе был на 9 пунктов выше, [чем у Трампа]. Хиллари Клинтон была впереди на 5 пунктов. Впервые за более чем 20 лет кандидат от республиканцев вырвался вперёд на данном этапе кампании. Мне кажется, Дональд Трамп на пути к тому, чтобы победить на этих выборах — и с большим отрывом, а вместе с тем заполучить и Сенат с Палатой представителей. По моему мнению, тут дело не в голосовании или политике, а в моральной дилемме, связанной с будущим нашей страны. И я считаю, что нам крайне важно осознать, с чем мы столкнёмся, если все вместе придём к переизбранию Дональда Трампа.

ВЕДУЩАЯ: То есть вы обеспокоены тем, что, если Джо Байден останется в списках кандидатов, ваша партия потеряет не только Белый дом, но и обе палаты Конгресса?

БЕННЕТ: Думаю, мы можем потерять всё, и меня это ошеломляет. Дональд Трамп уже был президентом. Думаю, худшим в истории нашей страны. Он успел отнять у женщин право самостоятельно принимать решения в том, что касается медицинских услуг. Он успел назначить трёх крайне [консервативных] верховных судей, которые в прежние времена даже бы отбора не прошли, но теперь из-за Дональда Трампа они [работают] в суде. Вот что он уже успел сделать. Сегодня, пока мы с вами беседуем, его [рейтинг] на три с половиной пункта выше — и он был впереди ещё до неудачного [выступления] Байдена на дебатах. Разрыв растёт. А у нас осталось четыре месяца, чтобы решить, как спасти страну от Дональда Трампа.



Дата публикации 10 июля 2024 года.