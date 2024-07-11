WP: первый сенатор-демократ публично призвал Байдена выйти из президентской гонки

Питер Уэлч, сенатор-демократ от штата Вермонт, в своей авторской статье для The Washington Post открыто призвал президента США выйти из президентской гонки, сообщает издание. Политик поблагодарил Байдена за проделанную работу, однако заявил, что сейчас президент должен снять свою кандидатуру «ради блага страны», поскольку у него нет никаких шансов победить Трампа.

Сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч открыто призвал Джо Байдена выйти из гонки за Белый дом, сообщает The Washington Post. «Ради блага страны я призываю президента Байдена сняться с предвыборной гонки», — написал Уэлч в статье для WP, став первым сенатором-демократом, призвавшим президента уступить своё место другому кандидату.

«Мы не можем забыть катастрофическое выступление президента Байдена на дебатах. Мы не можем игнорировать или отмахиваться от важных вопросов, возникших после того вечера», — заявил сенатор.

По его словам, то, что до сегодняшнего дня было для президента тяжёлой борьбой, с каждым днём всё больше превращается в безнадёжную и неравную битву. Как отмечает издание, сенатор выразил благодарность и уважение к Байдену, в том числе за «спасение от Трампа», однако призвал президента «пересмотреть своё мнение о том, является ли он для этого по-прежнему лучшим кандидатом».