AP: в Белом доме воцарился хаос после фиаско Байдена на дебатах

17:26
В Москве начали принимать заявки на участие в проекте «Добро пожаловать в туризм»
В Москве начали принимать заявки на участие в новом просветительском проекте «Добро пожаловать в туризм», который является частью «Московской школы гостеприимства».
17:26
Подполье: ВС России ударили по терминалу с техникой ВСУ в Запорожской области
В подконтрольном Киеву районе Запорожской области ВС России нанесли удар по району перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ.
17:22
Митрофанов: соперники сборной России на осень будут объявлены, как только договоримся
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, когда будут известны соперники сборной России по футболу.
17:18
Сервис Russpass разработал гастрономические маршруты по фестивалю «Вкусы России»
Сервис Russpass разработал три гастрономических маршрута по фестивалю «Вкусы России», который является частью фестиваля «Лето в Москве» и продлится до 14 июля.
17:16
МИД: визит Моди подтвердил, что Индия считает Россию стратегическим партнёром
Визит премьера Индии Нарендры Моди в Москву подтвердил, что Нью-Дели рассматривает Россию как стратегического партнёра. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
17:14
Путин призвал учитывать при планировании турниров международный спортивный календарь
Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ учитывать календарь международных состязаний при планировании турниров.
17:07
Два человека погибли при столкновении автобуса с автомобилем в Удмуртии
Два человека погибли, ещё 22 получили ранения в результате столкновения автомобиля с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии.
17:06
Алаев рассказал, что хотел бы видеть футболиста Джикию в клубе РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о защитнике Георгии Джикии.
17:05
В Мариуполе начал работу центр помощи РПЦ
В Мариуполе состоялось открытие центра помощи Русской православной церкви. Молебен совершил и. о. председателя Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии протоиерей Михаил Потокин. Он также освятил помещения центра.
17:05
Минприроды: пик летних лесных пожаров в России ожидается в ближайшие недели
Пик летних лесных пожаров в России ожидается в ближайшие две-три недели. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
17:03
ГД поддержала поправки, касающиеся компенсации отгулов при увольнении
Государственная дума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, касающиеся компенсации отгулов при увольнении сотрудников.
17:00
Мбаппе будет играть в «Реале» под девятым номером
Мадридский «Реал» объявил игровой номер нападающего команды Килиана Мбаппе.
17:00
Путин заявил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне 2,6%
Безработица в России находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
16:51
Вучич: Сербия не является агентом или «пешкой» России или США
Президент Сербии Александр Вучич заявил экс-командующему НАТО в Европе Уэсли Кларку, что Сербия не является агентом или «пешкой» России или США.
16:49
Россия в мае 2024 года стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай
В мае 2024 года Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию и Китай.
16:47
Булыкин: хотелось бы, чтобы Нидерланды остановили этот английский антифутбол
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата Европы между Англией и Нидерландами.
16:41
Глава МИД Венгрии: вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит
Вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит — страны-участницы понимают, что в условиях конфликта с Россией это нереально, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
16:35
Блинкен: США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16
Соединённые Штаты и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
16:34
«Реал» объявил о проведении презентации Мбаппе 16 июля
16 июля состоится церемония представления нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в качестве новичка мадридского «Реала».
16:31
Куренков: всего пострадавшим от паводка выплатили почти 11 млрд рублей
Общий объём выплат пострадавшим от паводка составил почти 11 млрд рублей, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
16:27
Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Российская система ПВО около 15:40 мск уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью.
16:26
Куренков: с начала года в ходе паводков в России затопило более 29 тысяч домов
В ходе весенних паводков с начала года в России затопило более 29 тыс. жилых домов, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
16:23
Число пострадавших при обстреле Шебекина со стороны ВСУ выросло до девяти
Количество пострадавших в результате обстрела Шебекина со стороны ВСУ увеличилось до девяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
16:22
Европейский суд снял санкции с экс-главы «Еврохима»
Европейский суд в Люксембурге снял санкции с экс-главы «Еврохима» Владимира Рашевского.
16:22
РФС реализовал все билеты на матч за Суперкубок России
Все билеты на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» реализованы.
16:20
Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами
Российский лидер Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию с лесными пожарами и весенними паводками.
16:17
В 2024 году YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов
Сервис YouTube, принадлежащий американской компании Google LLC, массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.
16:09
Саутгейта могут наградить рыцарским титулом в случае победы Англии на Евро
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может получить рыцарский титул в случае победы национальной команды на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
16:07
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов
Индекс Московской биржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня.
16:07
Столтенберг: пока рано говорить о том, когда Украина станет членом НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал преждевременными разговоры о сроках вступления Украины в альянс.
16:01
Подполье: при ударе в Одесской области погибли британские наёмники
В результате удара по порту Черноморска в Одесской области погибли британские наёмники.
15:59
Пострадавший в авиакатастрофе в Татарстане находится в крайне тяжёлом состоянии
Пострадавший в результате крушения легкомоторного самолёта Cessna-172 в Татарстане находится в крайне тяжёлом состоянии.
15:59
В подполье заявили об уничтожении склада с ракетами ВСУ в Одесской области
ВС России уничтожили секретный склад в порту Черноморска в Одесской области, где находились ракеты ВСУ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
15:51
В РПЛ сообщили, что ведут диалог о возвращении пива на стадионы
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о переговорах о возвращении пива на стадионы.
15:47
El País: по мнению Путина и Си, переговоры с Украиной пройдут до конца года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что до конца года могут состояться новые мирные переговоры с Украиной.
15:42
В Москве выпустили восемь новых тематических карт «Тройка»
Восемь новых тематических транспортных карт «Тройка» выпустил Департамент транспорта Москвы совместно со Студией военных художников имени М.Б. Грекова.
15:41
В столице представят новый номер журнала «Привет, москвовед!»
В столичном парке Горького в среду, 10 июля, представят новый номер журнала «Привет, москвовед!». Это одно из событий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
15:39
Трутнев: благодаря ВЭФ на Дальний Восток пришли миллионные инвестиции
Зампред правительства России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл во Владивостоке совещание, посвящённое подготовке к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).
15:39
Премьер: Норвегия направит Киеву шесть истребителей F-16
Норвегия отправит Украине шесть истребителей F-16, заявил норвежский премьер Йонас Гар Стёре на саммите НАТО в Вашингтоне.
15:37
Marca: Мбаппе пройдёт дополнительное медобследование в «Реале» после травмы носа
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пройдёт дополнительное медобследование в испанском клубе.
15:37
Специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» выполнили 15,4 тысячи заявок за полгода
Специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» выполнили 15,4 тыс. заявок за первые шесть месяцев 2024 года, что на 24% больше показателей 2023 года.
15:33
Инвестор отреставрирует дом купца Крупенникова в Москве
В Москве в Басманном районе инвестор отреставрирует дом купца А.В. Крупенникова, заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
15:25
Московские проекты стали лауреатами премии «Приоритет: цифра — 2024»
Московские проекты стали лауреатами национальной премии в области ИТ-технологий «Приоритет: цифра — 2024», заявила заммэра Наталья Сергунина.
15:24
В столице отреставрируют здание типографии МГУ
В столице отреставрируют здание типографии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 1952 года постройки, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
15:24
В IIHF отреагировали на желание КХЛ стать независимой от федерации
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал информацию о том, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) станет независимой от федерации.
15:23
Ефимов: в Москве определили инвестора для реорганизации промзоны «Карачарово»
В Москве определили инвестора для реорганизации части бывшей промзоны «Карачарово». Редевелопмент двух участков сможет провести ООО СЗ «А Плейс Девелопмент», входящее в Level Group, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
15:22
В Москве начался приём заявок на участие в гастрономическом конкурсе
В столице начался приём заявок на участие в гастрономическом конкурсе, который организован в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030».
15:18
WSJ: российские войска научились подавлять снаряды с GPS-наведением
Россия постепенно адаптирует средства радиоэлектронной борьбы для перехвата снарядов с GPS-наведением.
15:16
КХЛ получила независимость от IIHF и ФХР и будет напрямую взаимодействовать с Минспортом
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, как поправки к закону «О физической культуре и спорте» повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги.
15:15
Инвестор построит производственный комплекс в ТиНАО
Москва выделила землю под масштабный инвестиционный проект (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.