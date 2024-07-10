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AP: в Белом доме воцарился хаос после фиаско Байдена на дебатах

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После катастрофического выступления Джо Байдена на недавних дебатах с Дональдом Трампом, в Белом доме, который раньше отличался дисциплиной и лояльностью, воцарился хаос, сообщает Associated Press. В результате начались необычайно публичные поиски виноватого, а также стали появляться утечки о частных переговорах между Байденом и демократами.
AP: в Белом доме воцарился хаос после фиаско Байдена на дебатах
AP
«Внутренняя драма. Утечки. Запоздалая критика. Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на президентских дебатах, вызывают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью», — пишет Associated Press.

На протяжении более чем трёх лет администрация Байдена отличалась в основном сдержанной и спокойной работой и избегала дворцовых интриг.

Помощники президента США обычно воздерживались от любой открытой критики своего босса или его работы. Но в последнее время всё изменилось.

Недавнее неуверенное выступление Байдена на дебатах с Дональдом Трампом привело к необычайно публичным поискам виноватого, к утечкам информации о частных телефонных разговорах между президентом и демократами, а также к вопросам по поводу присутствия его сына Хантера Байдена в Белом доме.

Всё это побудило нынешних сотрудников Белого дома анонимно высказывать свою обеспокоенность по поводу способности американского лидера справляться с работой.
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источник
Associated Press США Северная Америка
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