ВСУ уступают территорию и ежедневно теряют большое количество людей. Но Вашингтон едва ли откажется от циничной политики, поставляя Украине оружие и деньги, потому что в результате гибнут не его военные, предположил в интервью Judging Freedom американский экономист Джеффри Сакс.

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист, профессор: Сейчас Украиной правит малочисленная клика. Страна страдает от разгула коррупции и истекает кровью на поле боя, вдоль протяжённой линии соприкосновения теряет территорию и часто от тысячи до двух тысяч человек каждый день.

Не знаю, на что надеется та горстка людей, которые сейчас находятся на Украине у власти — причём неконституционно: при истёкшем сроке полномочий речь идёт о неизбранном руководстве, управляющем де-факто, без конституционных оснований, — но сейчас они терпят серьёзное поражение.

У народа же Украины выбора нет. Его не спрашивают и не дают ему выразить своё мнение ни на голосовании, ни даже в какой-либо общественной дискуссии. Мы знаем, что люди пытаются бежать с Украины, пытаются, переплывая реки, попасть в другие страны Восточной Европы.

Они гибнут, в них стреляют, их отлавливают на улицах и отправляют умирать на передовой. Мы видим ужасные видео, мне пишут об этом по электронной почте соседи и друзья тех, кого схватили дома или на улице и бросили на передовую.

Так что это действительно война до последнего украинца. Есть такая ужасная формулировка: «США будут воевать до последнего украинца». Циничный, но действенный принцип: Соединённые Штаты и дальше будут вооружать и финансировать это заведомо проигрышное дело, потому что гибнут не американские солдаты.

Это ужасно, но, кроме того, у нас в США и Белый дом не функционирует как следует. Не знаю, действовал ли бы иначе президент, способный справляться со своими функциями — хотелось бы верить, — но ведь у нас нет и такого. И этим я крайне обеспокоен.

Дата публикации 01 июля 2024 года.