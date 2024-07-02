Wall Street Journal: НАТО поддержит Украину, отправив туда своего чиновника

Как сообщает американская газета The Wall Street Journal, трансатлантический альянс нашёл новую меру для поддержки Украины. По данным американских официальных лиц, НАТО направит в страну высокопоставленного гражданского чиновника. Этот шаг должен укрепить для Украины перспективы на вступление в альянс, но в то же время не предлагает ей членства в НАТО.

НАТО направит в Киев высокопоставленного гражданского чиновника. По словам американских чиновников и представителей альянса, об этом будет объявлено на следующей неделе на саммите в Вашингтоне. Этот шаг входит в число новых мер, призванных усилить долгосрочную поддержку Украины, поясняет The Wall Street Journal.

Эти меры направлены на укрепление перспектив Украины вступить в альянс, но не предлагают ей непосредственного членства в НАТО. Они предпринимаются на фоне политического всплеска правых сил в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент США Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и сократить американскую поддержку Украины.