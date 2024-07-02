EurActiv: ЕС вернул пошлины на украинский сахар и яйца из-за превышения лимита
Еврокомиссия объявила о восстановлении ввозных пошлин на украинские сахар и куриные яйца. Причиной стало превышения лимита их импорта, установленного в постановлении о торговых льготах для Киева, сообщает EurActiv.
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