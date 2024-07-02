EurActiv: ЕС вернул пошлины на украинский сахар и яйца из-за превышения лимита

Брюссель объявил, что восстанавливает ввозные пошлины на сахар и куриные яйца, которые в ЕС поставляет Киев, после превышения лимита импорта этих продовольственных товаров. Ранее под аналогичное ограничение попал украинский овёс, сообщает EurActiv.

Еврокомиссия объявила о восстановлении ввозных пошлин на украинские сахар и куриные яйца. Причиной стало превышения лимита их импорта, установленного в постановлении о торговых льготах для Киева, сообщает EurActiv.

С 2022 года в блоке действуют правила, которые облегчают ввоз сельхоз товаров с Украины, «чтобы помочь её военным усилиям». Но приток дешёвой продукции, особенно в приграничных странах и последующие демонстрации фермеров заставили ЕС ввести меры «экстренного торможения» импорта, напоминает издание.

Эти чрезвычайные меры включают в себя восстановление тарифных квот, предусмотренных Соглашением о свободной торговле с Украиной 2016 года. Они вводятся в действия, если импорт «чувствительных» продуктов — яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, крупы и мёда — превысит средний объём в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года. Овёс стал первым продуктом, в отношении которого 18 июня была принята это ограничение, отмечается в статье.

Между тем ситуация на европейском рынке, особенно в отношении сахара, остаётся «деликатной», поскольку с начала конфликта импорт Киева вырос с примерно 20 тыс. до почти 500 тыс. тонн. Лоббисты и представители агропродовольственных компаний сетуют, что ограничения в отношении украинских товаров являются «слишком суровыми». По их словам, действующий механизм ввели под давлением европейских выборов и без учёта вероятных последствий, подчёркивает EurActiv.