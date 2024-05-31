Europe 1 Оригинал

Французский евродепутат: вступление Украины в ЕС — безумие, а слова Макрона безответственны

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«Безответственные» слова Макрона по Украине могут привести к столкновению между двумя ядерными державами, считает кандидат в евродепутаты от «Непокорённой Франции» Манон Обри. Во время дебатов на телеканале Europe 1 она также называла «безумием» возможное вступление Украины в ЕС, которое ослабит сельское хозяйство и промышленность Европы.
Французский евродепутат: вступление Украины в ЕС — безумие, а слова Макрона безответственны
Youtube/Europe 1

Заявления Макрона по Украине «безответственны», потому что создают угрозу столкновения между двумя ядерными державами — Россией и Францией, указала кандидат в евродепутаты от «Непокорённой Франции» Манон Обри во время дебатов на телеканале Europe 1.

К тому же предложения президента «неэффективны», потому что их не поддержало большинство западных союзников.

При этом Обри подчеркнула, что нельзя помочь Украине, давая ей ложные обещания о принятии в Евросоюз. Она назвала «безумием» намерение расширить ЕС, ослабив при этом собственное сельское хозяйство и промышленность.
 
Политик напомнила, что на Украине минимальная оплата труда составляет меньше €200, что приведёт к социальному демпингу.
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Europe 1 Франция Европа
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