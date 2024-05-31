«Безответственные» слова Макрона по Украине могут привести к столкновению между двумя ядерными державами, считает кандидат в евродепутаты от «Непокорённой Франции» Манон Обри. Во время дебатов на телеканале Europe 1 она также называла «безумием» возможное вступление Украины в ЕС, которое ослабит сельское хозяйство и промышленность Европы.

Заявления Макрона по Украине «безответственны», потому что создают угрозу столкновения между двумя ядерными державами — Россией и Францией, указала кандидат в евродепутаты от «Непокорённой Франции» Манон Обри во время дебатов на телеканале Europe 1.

К тому же предложения президента «неэффективны», потому что их не поддержало большинство западных союзников.

При этом Обри подчеркнула, что нельзя помочь Украине, давая ей ложные обещания о принятии в Евросоюз. Она назвала «безумием» намерение расширить ЕС, ослабив при этом собственное сельское хозяйство и промышленность.

Политик напомнила, что на Украине минимальная оплата труда составляет меньше €200, что приведёт к социальному демпингу.