NYP: специалист по болезни Паркинсона регулярно посещал Белый дом

Белый дом признал, что специалист по болезни Паркинсона посещал клинику Белого дома восемь раз за восемь месяцев, пишет The New York Post. Команда врачей президента настаивает, что с Байденом всё в порядке. Однако специалисты признают, что поведение главы США, его невнятная речь и отсутствующий взгляд соответствуют общим симптомам болезни Паркинсона.

Оказывается, специалист по болезни Паркинсона обследовал президента Байдена восемь раз за восемь месяцев. В понедельник Белый дом признал этот факт, правда, с оговоркой, что осмотры проходили в рамках ежегодного медицинского осмотра президента, пишет The New York Post.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать количество визитов эксперта по болезни Паркинсона доктора Кевина Кэннарда, сославшись на «соображения безопасности». Позже появилось письмо личного врача Байдена доктора Кевина О’Коннора.

«Доктор Кэннард был специалистом по неврологии, который осматривал президента Байдена на каждом ежегодном медицинском осмотре», — приводит издание слова личного врача главы государства. «Президент Байден не посещал невролога, кроме ежегодного медицинского осмотра».

Доктор О’Коннор признал, что Кэннард действительно специализируется на лечении пациентов с двигательными расстройствами, схожими с болезнью Паркинсона. Тем не менее, личный врач Байдена настаивает, что Кэннард уже шесть лет практикует в качестве невролога общей практики и является консультантом по вопросам неврологии для Белого дома с 2012 года.

Он также добавил, что последний осмотр президента проводился в феврале и не выявил никаких признаков ни болезни Паркинсона, ни каких-либо других неврологических расстройств.

Однако, как сообщает NYP, доктор Кэннард посещал клинику Белого дома восемь раз в период с июля 2023 по март 2024 года. Согласно записям, в ходе тех визитов специалист семь раз встречался с Меган Нэсуорти, которая отвечает за координацию медицинских встреч президента и его семейства. Ещё одна встреча Кэннарда была как раз с личным врачом Байдена Кевином О’Коннором и кардиологом Джоном Этвудом.

О‘Коннор отмахнулся и от этого замечания. По его словам, доктор Кэннард посещает медицинское подразделение Белого дома просто для встреч с военнослужащими и проведения консультаций.

«До пандемии и после её окончания он регулярно посещал неврологические диспансеры в медицинской клинике Белого дома в поддержку тысяч сотрудников, находящихся на действительной службе, назначенных для поддержки операций Белого дома», — цитирует NYP письмо президентского врача.

«Многие военнослужащие испытывают неврологические проблемы, связанные с и службой, и доктор Кэннард регулярно посещает медицинское подразделение Белого дома в рамках своей общей неврологической практики», — пояснил О‘Коннор. Тем не менее, ни личный врач главы государства, ни представители Белого дома не сообщили, включали ли те визиты консультации о состоянии здоровья самого президента, отмечает издание.

Вопросы по поводу здоровья Байдена возникают давно. Особо пристальное внимание привлекает его когнитивное здоровье. Причём это внимание только возросло после неудачного выступления президента на теледебатах в конце июня с отсутствующим взглядом, шаркающей походкой и невнятной речью.

Ряд сторонних специалистов, которые лично не обследовали Байдена, заявили, что его поведение на теледебатах соответствует общим симптомам болезни Паркинсона или связанных с этой болезнью когнитивными расстройствами.

NYP приводит слова профессора психиатрии в университетском колледже Лондона доктора Роба Ховарда, который сказал, что «колебания внимания президента, его выражение лица и походка» говорят о том, что с ним не всё в порядке. «Я не говорю, что это болезнь Паркинсона, я просто указываю на то, что у него есть черты, которые соответствуют болезни Паркинсона», — пояснил доктор Ховард.

Тем не менее, команда врачей президента США настаивает, что с Байденом всё в порядке и причин для повторного обследования нет.