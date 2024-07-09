Экс-советница Белого дома: у Байдена осталась неделя, чтобы доказать США и миру свою дееспособность
КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, экс-советница Трампа по национальной безопасности: Выборы в Европе последних недель, включая выборы в Европейский парламент, показали, что правящие коалиции, правящие люди, правящие партии, которые управляли большей частью демократического мира в течение последних 20 лет, распадаются. Будь то Соединённые Штаты, будь то Европа, откровенно говоря, даже Канада. Стабильность этих правительств вызывает много вопросов.
И что ещё хуже: наши противники, будь то Иран, Россия или Китай, тоже смотрят. Они говорят: «Подождите-ка. Европа в смятении. Америка в замешательстве. Может быть, наступил наш момент, чтобы сделать свой ход».
Дата публикации 08 июля 2024 года.