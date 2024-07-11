Майк Джонсон: от покрывательства Байдена страдают как сами демократы, так и союзники США

Попытки демократов скрыть от общественности реальное состояние Байдена в течение нескольких лет — это самое большое политическое покрывательство в истории США, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью Fox News. По его словам, это вылилось в множество проблем как для демократов, которые просто не знают, что делать, так и для других мировых лидеров, которые вынуждены иметь дело со слабой Америкой, переживающей политический кризис.

ВЕДУЩАЯ: Сегодня к нам присоединяется спикер палаты представителей Майк Джонсон. Рады снова вас видеть в нашем эфире. Мы поговорим о том, что нелегальные иммигранты потенциально смогут голосовать на грядущих выборах, чуть позже… Но сначала мне бы хотелось, чтобы вы отреагировали на комментарии вашей предшественницы Нэнси Пелоси, сделанные этим утром.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, экс-спикер палаты представителей США: Дайте ему разобраться с этой конференцией НАТО. Это очень важное дело. Здесь более тридцати глав государств… И я говорю: давайте все пока просто подождём — что бы вы там не думали… Вы можете сказать об этом кому-то в частном порядке, но не обязательно это выносить на обсуждение до тех пор, пока мы не увидим, как у нас обстоят дела на этой неделе.

ВЕДУЩАЯ: Что это вообще говорит о её уверенности в Байдене? Давайте посмотрим, как Байден там будет спотыкаться среди других лидеров, которые в курсе, что состояние его сейчас в упадке, а потом сделаем всё на следующей неделе? Или что она имеет в виду?

МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей США: Да, было, конечно, невероятно за этим наблюдать в Капитолии… Демократы в полном смятении. Они не знают, что делать. У них нет плана Б, но они знают, что у них серьёзная проблема. И как уже было сейчас отмечено — да, вы правы: это самое большое и значимое политическое покрывательство, которые мы когда-либо видели, возможно, даже в истории США.

Как вы знаете, здесь, в Капитолии, собрались все лидеры НАТО. Приезжают иностранные лидеры, премьер-министры, главы государств… И они говорят нам в частном порядке, что они крайне обеспокоены. Слабая Америка, когда мы не показываем свою силу, — это плохо для всего мира.

ВЕДУЩАЯ: Мы продолжаем слышать, что они боятся второго срока Трампа, потому что это, мол, «Америка прежде всего», а им нравится получать бесплатные подачки от Соединённых Штатов. То есть, может быть, им как бы и нравится слабый президент?

МАЙК ДЖОНСОН: Могу вам сказать, что у меня не создаётся такое впечатление от разговоров с теми лидерами, с которыми я встречаюсь в частном порядке. Они говорят, что они крайне обеспокоены. Им нужен сильный человек в Белом доме. Потому что нам нужно проецировать силу. Таким образом мы сохраняем мир — через силу. Это доктрина Рейгана, и мы по-прежнему в неё верим.

ВЕДУЩАЯ: И Чак Шумер, судя по всему, перешёл от позиции «Я с Джо» к... Хотя, кстати, надо сказать, что, когда внимательно разбираешь это короткое заявление — «Я с Джо» — то здесь следует отметить, что он ведь не сказал, что он поддерживает кандидатуру Джо для переизбрания или что он хочет, чтобы тот участвовал в президентской гонке. Он просто как бы сказал: «Я с Джо».

МАЙК ДЖОНСОН: Осторожное заявление.

ВЕДУЩАЯ: Так что это означает на самом деле? Я с ним — духовно... или как?...

МАЙК ДЖОНСОН: Здесь, конечно, у разных людей могут быть разные интерпретации. Это очень осторожно сформулированное заявление. И он говорил это раз за разом. Надо сказать, что это не похоже на Чака Шумера — он любит давать множество комментариев. Всё дело здесь в том, Лора, что они просто не знают, что сказать. Они действительно попали в переплёт. И они ведь сами с собой это сделали — они пытались скрывать правду от американского народа три с половиной года...

ВЕДУЩАЯ: Но ведь это было у всех на виду! Они пытались скрывать то, что, собственно, было у всех на виду.

МАЙК ДЖОНСОН: Мы все об этом говорили, но СМИ поддерживали весь этот фарс. Но сейчас всё это стало совершенно очевидно.

Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.