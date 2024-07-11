Fox News: демократы от безысходности сдувают пыль с дела о российском вмешательстве

Чтобы отвлечь внимание от Байдена, который уже не способен справляться со своими президентскими обязанностями, демократы вновь стряхнули пыль с дела о вмешательстве России в американские выборы, заявил Макйк Ли, сенатор от штата Юта. Клеветать на Трампа и винить во всём русских для них привычно и удобно. В эфире Fox News он отметил, что тем не менее это им не поможет: все и так видят отклонения в публичном поведени Байдена. И успехом для него можно считать уже то, что на встрече с лидерами НАТО он ни разу не упал и не вошёл в ступор.

ЛОРА ИНГРЭМ, ведущая Fox News: Итак, сенатор, если Трамп победит на выборах, то это всё благодаря Путину, а если Вы повторяете какую-либо критику из дебатов, то Вы, получается, говорите прямо как российский президент.

МАЙК ЛИ, сенатор от штата Юта (республиканец): Верно, они [демократы] хотят, чтобы мы представляли себе русского парня, у которого «грудь колесом», и который заправляет всем происходящим. Ну, я правда не знаю, что именно они замышляют. Разумеется, злодейский режим не перестает злодействовать.

ЛОРА ИНГРЭМ: Но ведь мы же должны исходить из того, что все вокруг всегда хотят вмешаться в выборы в нашей стране, и ведь мы также поступаем в отношении других государств.

МАЙК ЛИ: Они [демократы] вновь взялись проводить клеветниескую компанию против Трампа, умело переводя «фокус» на выгодные им темы. Цепляются за всё, что может отвлечь внимание от Байдена и его очевидной непригодности к занимаемой должности. Они «стряхивают пыль» с дела о российском вмешательстве, которому уже восемь лет. Печально за этим наблюдать. Послушаете, непригодность к занимаемой должности в отношении Байдена говорит сама за себя. И не надо приплетать русских в качестве объяснения.

ЛОРА ИНГРЭМ: Они [демократы] также заявляют, что они используют теперь прямые зашифрованные каналы связи, но, конечно…опять же…они [русские] – наши противники. Про Китай вот вообще никогда не упоминают, ведь это всегда должны быть русские, потому что такой удобный посыл давно устоялся в сознании и всем понятен. Но вот мне кажется, что республиканцы, включая всех ваших однопартийцев в сенате каждый раз, когда об этом заходит речь в разговоре вам следует надавить на ваших коллег-демократов и спросить : «Призна́ете ли Вы результаты ноябрьских выборов, согласитесь ли вы сегодня признать результаты выборов?».

Потому что, я думаю, что они не пойдут на это.

МАЙК ЛИ: Полагаю, им непросто будет принять результаты выборов, а возможно, это их вовсе «уничтожит». Они не отвечают на упомянутый вопрос напрямую, потому что для них, как они сами считают, это будет полным крахом. Однако, посмотрите, это ведь опасно, Лора. Если уж русские совершают преступления против американского государства,

то необходимо проводить расследование. В это же вся суть. Тем не менее, вот с какими трудностями здесь можно столкнуться: они [демократы] используют это настолько открыто в противостоянии с геополитическим врагом! Их действия могут быть опасными. Они зашли в игру с высокими ставками, и я не думаю, что это приемлемо.

ЛОРА ИНГРЭМ: Байден полагает, что юбилей НАТО в текущем году может помочь ему реабилитировать себя. Знаете, сегодня вечером он даже не упал со сцены, выступив перед представителями альянса, и вручил федеральному канцлеру Германии Президентскую медаль свободы. Ну, в общем-то, всё [на этот раз] прошло без печальных инцидентов. Это попытка показать, что все нормально. Если Байден не падает со сцены или не впадает в ступор на встрече с лидерами НАТО, то это уже успех.