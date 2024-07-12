Роберт Фицо: вступление Украины в НАТО приведёт к началу третьей мировой войны
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что вступление Украины в НАТО спровоцирует глобальный конфликт, сообщат Politico.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что вступление Украины в НАТО спровоцирует глобальный конфликт, сообщат Politico.
Бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что школьные экзамены в девятых классах нужно переформатировать и понять, с какой целью они вообще проводятся.
Защитник «Сан-Паулу» Диего Коста станет игроком «Краснодара» в ближайшее время.
В Пензенской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтируют 110 км покрытия на дорогах регионального и муниципального значения.
Соединённые Штаты надеются на заключение с Россией нового соглашения ДСНВ после 2026 года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне, ради этого он прервёт свой отпуск.
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выступление форварда Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы.
Мужчина выстрелил в детей, игравших на улице на хуторе Угольском Волгоградской области.
Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева.
Минобороны Испании объявило, что поставит Украине десять танков Leopard 2A4, прошедших ремонт и модернизацию.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал игровые кондиции нападающего Виллиана Жозе.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в регионе началась уборочная кампания.
В январе — июне 2024 года Москва реализовала на земельно-имущественных торгах почти 8,7 тыс. объектов, заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Российский боец UFC Магомед Анкалаев высказался о ситуации вокруг титульного поединка.
Площадь пожара в посёлке Коктебель в Крыму выросла до 30 га, сообщили в МЧС России.
В Германии власти Эрфурта намерены переселить 39 полевых хомяков (Cricetus cricetus) перед тем, как начать строить школу. Животные находятся под угрозой исчезновения, поэтому для их переселения разработали план, предусматривающий траты в размере €2,5 млн.
Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка.
В Московском зоопарке рассказали о появлении на свет семи козлят дагестанского тура.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что все уголовные и гражданские дела против него должны быть прекращены.
Молдавия получит партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии.
Российская теннисистка Мария Тимофеева вышла во второй круг турнира WTA в Будапеште.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов рассказал, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» произвели за 2023 год продукции на 120 млрд рублей.
В Альфа-банке сообщили RT, что проверка Федеральной антимонопольной службы не выявила нарушений после совместного рекламного клипа банка с певицей Instasamka, в связи с чем дело было прекращено.
В столичном метрополитене запустили поезд «Москва — молодёжная столица России». Увидеть состав можно на Серпуховско-Тимирязевской линии.
Нападающий «Каролина Харрикейнз» Евгений Кузнецов может перейти в СКА.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц по факту крупного лесного пожара под Новороссийском.
Промышленное предприятие повреждено в Никопольском районе Днепропетровской области на востоке Украины.
НАТО и Швейцария подписали соглашение об открытии офиса альянса в Женеве для работы с базирующимися там международными и неправительственными организациями.
Глава селекционного отдела «Страсбурга» Лоик Дезире прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
На Кольцевой линии Московского метрополитена начали строить станцию «Достоевская».
Посольство России в Сербии осудило восстановление в частично признанном Косове дома нацистского пособника Джафера Девы в городе Косовска-Митровица.
В «Спартаке» не получали официального предложения от «Зенита» по переходу нападающего Александра Соболева.
Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что суд в американском штате Флорида отменил дело против экс-президента Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.
Израильский беспилотный летательный аппарат нанёс удар по автомобилю бойцов милиции «Хезболла» в районе сирийско-ливанской границы.
Кандидат педагогических наук специалист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова рассказала, как помочь подростку найти работу.
Клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский заявил, что лень — это не всегда плохо.
В челябинском метеоцентре рассказали о погоде в регионе в период с 15 по 21 июля.
В Кронштадте на Якорной площади с 25 июля вновь заработает «Морская почта «Петербургского дневника».
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и вице-губернатор региона Азат Ислаев посетили площадку, где строят новую поликлинику в Пойковском Нефтеюганского района.
В ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу напомнили о важности соблюдения правил безопасности при нахождении на воде.
Заводы столицы выпускают более 278 тыс. т копчёных и варёных колбас в год, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Вице-мэр Челябинска по имущественным и правовым вопросам Надежда Рыльская рассказала о мерах поддержки многодетных семей.
Вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев рассказал о начале второго этапа приёмной кампании для первоклассников 6 июля.
Вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев заявил, что текущим летом лагеря посетят 2192 ребёнка.
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова высказала мнение касательно своего неучастия в Олимпиаде в Париже.
На стройплощадке в селе Башин-Кали в Чечне произошёл взрыв, пять человек погибли, 26 пострадали.
Военнослужащие, призванные в ВС России в ходе весеннего призыва, не направлялись ни в пункты дислокации в новых регионах, ни для участия там в специальной военной операции.
Аэропорт Волгограда установил рекорд по пассажиропотоку в день игры Суперкубка России с участием «Зенита» и «Краснодара».
Суды в США могут отменить оставшиеся дела против экс-президента Дональда Трампа по примеру того, как это было сделано во Флориде, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с RT он отметил, что после покушения Трамп «стал мучеником» и «сакральной жертвой» политической системы США в глазах простых избирателей.
Российские управляемые авиабомбы ФАБ-3000 опасны из-за своих характеристик, их практически невозможно сбить, пишет Business Insider.