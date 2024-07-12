Politico

Роберт Фицо: вступление Украины в НАТО приведёт к началу третьей мировой войны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что членство Украины в НАТО гарантирует начало третьей мировой войны, передаёт Politico. Как отмечает издание, на саммите альянса в Вашингтоне делегация Словакии поддержала общую позицию о том, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению, однако предупредила, что для этого страна должна соответствовать критериям для членства.
Роберт Фицо: вступление Украины в НАТО приведёт к началу третьей мировой войны
АР

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что вступление Украины в НАТО спровоцирует глобальный конфликт, сообщат Politico.

«Я понимаю желание Украины, это независимая страна, но членство Украины в НАТО является как раз гарантией третьей мировой войны», — заявил Фицо всего через несколько часов после того, как делегация Словакии на саммите НАТО в Вашингтоне поддержала общую позицию о том, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.
 
Премьер уточнил, что поручил представителям Словакии на саммите вновь указать на то, что Украина может вступить в НАТО только после того, как она выполнит все критерии для членства. Кроме того, он отметил, что все страны, входящие в альянс, должны согласиться с возможностью вступления Украины, чтобы она могла пополнить ряды членов НАТО. 
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источник
Politico США Северная Америка
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