Economist: вместо членства в НАТО Киеву дали денег и наговорили тёплых слов

Лидеры НАТО так и не смогли определиться с позицией: имеет ли Украина право стать членом НАТО без оглядки на Россию или нет. В реальности мало кто готов впустить её в альянс до окончания конфликта, пишет The Economist. К тому же саммит преследовал «призрак Трампа».

Лидеры НАТО собрались в Вашингтоне на этой неделе, чтобы преодолеть большой разрыв в своей стратегии в отношении Украины — между принципом, согласно которому Украина может свободно присоединиться к альянсу без права вето со стороны России, и реальностью, в которой мало кто готов впустить ее, пока она находится в состоянии войны. Однако это стало для них непосильной задачей, поэтому Киеву пришлось довольствоваться небольшими подарками в виде оружия, денег и обучения солдат, а также множеством теплых слов, сообщает Economist. В своем коммюнике союзники заявили, что прогресс Украины в НАТО является «необратимым».

НАТО пообещала предоставить Киеву военную помощь в размере 40 миллиардов евро, что меньше той поддержки, за которую выступали некоторые союзники. Около 20 с лишним стран подписали с Украиной долгосрочные двусторонние соглашения о помощи в области безопасности. На саммите также было принято решение о передаче части работы по координации поставок вооружений и обучения для Украины из Пентагона в новую штаб-квартиру НАТО.

При этом лидеры альянса изо всех сил старались заявить, что вся помощь, которую они оказывают Украине, «не делает НАТО стороной конфликта». Обещания, данные Украине, были ослаблены оговорками, например требованием провести дальнейшие «демократические, экономические реформы и реформы в сфере безопасности». Более того, Киеву будет предложено вступить в НАТО только «когда союзники согласятся и условия будут выполнены». Президент Джо Байден в своем вступительном слове вообще не упомянул о членстве Украины. Учитывая политическую слабость г-на Байдена внутри страны, все знают, что «необратимый» путь Украины к членству на самом деле очень даже обратим, если Дональд Трамп вернется в Белый дом. Призрак Трампа преследовал саммит, отмечает издание.