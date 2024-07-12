Балаж Орбан: в отличие от Байдена, Трамп хочет закончить конфликт на Украине

16:01
Туктамышевой нужно 200 тыс. рублей для комфортной жизни в Санкт-Петербурге
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева раскрыла, сколько ей нужно денег в месяц на комфортную жизнь в Санкт-Петербурге.
15:47
Макгрегор намекнул на скорое возвращение в октагон
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на скорое возвращение в октагон.
15:46
РИА Новости: самолёт, предположительно, упал под Коломной
Самолёт с экипажем на борту, предположительно, упал под Коломной.
15:45
Бренд-стратег назвал альтернативы для блогеров на фоне сбоев в работе YouTube
Александр Дяченко, бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность», рассказал в беседе с RT, какие существуют альтернативы для блогеров на фоне проблем с работой YouTube.
15:39
Суд арестовал террориста, который планировал поджог храма в Майкопе
Майкопский городской суд арестовал до 10 сентября террориста, который планировал поджечь Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе.
15:36
Червиченко: хочется, чтобы Испания обыграла Англию в финале и отправила её ни с чем
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Англии.
15:36
CNN: Пелоси и Обама в частной беседе выразили беспокойство по поводу Байдена
Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и экс-президент Барак Обама в частной беседе выразили беспокойство по поводу американского лидера Джо Байдена.
15:32
Член комитета Думы: в отдельных регионах уже начали замедление работы WhatsApp
В отдельных регионах России уже начали применять замедление работы WhatsApp, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
15:25
СЭ: Илич через несколько дней вылетит в Россию для перехода в «Зенит»
Полузащитник «Торино» Иван Илич близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит».
15:25
Подруга рассказала о задержанной в Австралии россиянке Кире Королёвой
Подруга рассказала о россиянке Кире Королёвой, которую с мужем арестовали в Австралии якобы за шпионаж.
15:22
Освобождённые из заточения в Уфе дети получают помощь психолога
Уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Ольга Панчихина заявила в беседе с RT, что освобождённые в Уфе дети получают всю необходимую помощь.
15:10
Туктамышева: не скучаю по фигурному катанию, ведь постоянно нахожусь на льду
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, скучает ли она по фигурному катанию.
15:06
В Кремле заявили о необходимости комплексных договорённостей по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости комплексных договорённостей по Украине.
15:05
Преступления, связанные с незаконной миграцией, отнесут к тяжким
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала о разработке законопроекта, которым предусматривается причисление всех преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции, к категории тяжких и особо тяжких.
14:55
Колыванов считает сборную Италии главным разочарованием Евро-2024
Российский тренер Игорь Колыванов назвал главное разочарование чемпионата Европы — 2024 в Германии.
14:50
Рябков: диалог о стратстабильности с США невозможен по определению
Диалог с Вашингтоном о стратегической стабильности в нынешних условиях невозможен по определению, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД России Сергей Рябков.
14:44
Россия приостановит с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный
Россия приостановит с 15 июля сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды.
14:41
Янчук: Медведев сделал выводы из прошлых встреч с Алькарасом
Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от полуфинального матча между Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом на Открытом чемпионате Великобритании.
14:41
После падения двух автобусов в реку в Непале пропали более 50 человек
В результате падения двух автобусов в реку после оползня в центральной части Непала пропали без вести более 50 человек.
14:32
RMC Sport: Мбаппе собирается приобрести футбольный клуб после перехода в «Реал»
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и его семья заинтересованы в покупке французского футбольного клуба «Кан» после перехода в мадридский «Реал».
14:29
В Крыму вынесли приговор виновному в гибели журналистки Бабаевой
В Крыму суд приговорил инструктора по боевой подготовке Игоря Малёва к году исправительных работ, он признан виновным в гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой.
14:24
На Украине заменяют военных заключёнными в Николаевской и Херсонской областях
ВСУ заменяют военных из регулярной армии на заключённых в Николаевской и Херсонской областях, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
14:23
В Швейцарии мужчина с мачете ранил пятерых соседей
На северо-востоке Швейцарии в городе Санкт-Галлен мужчина, вооружённый мачете, ранил пятерых своих соседей, в том числе ребёнка.
14:22
Серена Уильямс высмеяла Шарапову на спортивной премии
Американская теннисистка Серена Уильямс на вручении спортивной премии ESPY-2024 посвятила песню россиянке Марии Шараповой.
14:16
В Кремле заявили, что Путин не передавал никаких писем для Трампа через Орбана
Президент России Владимир Путин не передавал писем для экс-лидера США Дональда Трампа через венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
14:10
Назаров: матч звёзд НХЛ и КХЛ посмотрит вся Россия, а Америка будет тихо завидовать
Российский тренер Андрей Назаров высказался о матче между сборными российских звёзд КХЛ и НХЛ.
14:01
В Уфе освободили 16 несовершеннолетних, которых удерживали и избивали мигранты
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты в съёмной квартире.
13:58
В Будапеште заявили о нападках Брюсселя на мирную миссию Венгрии
Сторонники войны в Брюсселе нападают на мирную миссию Венгрии и её премьера Виктора Орбана, но мир необходим.
13:52
Жирков признался, что пьёт пиво каждый день
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, как поддерживает форму после завершения карьеры.
13:42
Китай ввёл санкции против шести военно-промышленных компаний США
Китай объявил о введении санкций против шести военно-промышленных компаний США из-за продажи оружия на Тайвань.
13:42
Орлов: в случае успеха Англии на Евро для Саутгейта наверняка уже готов титул сэра
Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление сборной Англии под руководством Гарета Саутгейта на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
13:34
В Кремле назвали неуважительное высказывание Байдена в адрес Путина неприемлемым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуважительное высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемым.
13:33
Аналитик Кусков: говорить о прекращении работы YouTube в России преждевременно
Опрошенные RT специалисты объяснили, с чем связаны сбои в работе YouTube.
13:30
Онугха: если через год меня не вызовут в сборную России, то сделаю нигерийский паспорт
Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха прокомментировал возможность получения нигерийского паспорта.
13:22
В Кремле назвали новым витком эскалации заявления об ударах по России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал новым витком эскалации призывы к снятию ограничений на удары по России западным оружием.
13:20
Орещук: Мбаппе — главное разочарование Евро-2024
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал главное разочарование на чемпионате Европы — 2024.
13:17
В ДНР ассистента миссии ОБСЕ приговорили к 14 годам тюрьмы за шпионаж
Верховный суд ДНР приговорил за шпионаж к 14 годам тюрьмы ассистента миссии ОБСЕ.
13:14
Врач Хухрев посоветовал не расчёсывать место комариного укуса
Кандидат медицинских наук врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что место комариного укуса нельзя расчёсывать, иначе в рану может попасть инфекция.
13:14
Посетители московских ярмарок могут стать участниками программы лояльности
На московских ярмарках с 12 июля начала действовать программа лояльности для покупателей.
13:14
В Москве согласовали проекты реорганизации 12 территорий на юге столицы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что за первое полугодие текущего года столичные власти опубликовали проекты решений о реорганизации 32 площадок. 12 из них общей площадью более 72 га расположены на юге города.
13:13
Форум-фестиваль «Территория будущего» пройдёт в Москве летом
Масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт в столичном парке искусств «Музеон». Он продлится до 8 сентября.
13:13
В центре Москвы начался ремонт здания в стиле эклектики XIX века
В Пресненском районе Москвы приведут в порядок жилой четырёхэтажный дом, построенный в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики.
13:13
WSJ: оговорка Байдена о Путине на саммите заинтересовала больше, чем вся речь
Речь президента США Джо Байдена на саммите НАТО привлекла гораздо меньше внимания общественности, чем его оговорка про президента России Владимира Путина, пишет The Wall Street Journal.
13:12
В Москве предпринимателям обеспечат доступ к конструктору сайтов
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) разработал и внедрил новую меру поддержки для столичных предпринимателей — конструктор Craftum для создания сайтов и блогов.
13:11
Чемпионат Москвы по кибатлетике пройдёт на ВДНХ 10—12 сентября
На ВДНХ второй открытый чемпионат Москвы по кибатлетике состоится с 10 по 12 сентября.
13:11
В Москве сэкономили более 11 млрд рублей за счёт экспертизы цен в госзакупках
Заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что столица сэкономила 11,53 млрд рублей по итогам первого полугодия 2024 года благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов в системе госзакупок.
13:10
СК возбудил дело по факту издевательств над пожилыми в сургутском пансионате
В Ханты-Мансийском автономном округе следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении директора частного пансионата для пожилых людей в Сургуте после жалоб постояльцев на издевательства со стороны персонала.
13:09
Более 500 тысяч жителей столицы получили карту москвича с начала года
В столице карту москвича, как впервые, так и повторно, получили более 509 тыс. человек с начала 2024 года.
13:09
Новый портал «Московский спорт» запустили в столице
Для жителей столицы, ведущих активный образ жизни, запустили новый многофункциональный портал «Московский спорт».
13:08
В столице рассказали о росте популярности сервиса «Переезд в Москве» на mos.ru
С инструкциями сервиса «Переезд в Москве» на портале mos.ru ознакомились 58,9 тыс. раз за первые шесть месяцев 2024 года.