Bloomberg: Орбан проведёт «неформальную встречу» с Трампом в штате Флорида

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Дональдом Трампом в резиденции бывшего президента США на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Bloomberg. По словам осведомлённого источника, предстоящий визит венгерского премьера будет носить характер неформальной встречи.

После завершения саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с Дональдом Трампом в резиденции бывшего президента США на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, сообшает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Как отмечает новостное агентство, так как визит состоится менее чем через неделю после встречи Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве, он, вероятно, усилит опасения на Западе, что венгерский лидер выступает в качестве посредника между Путиным и Трампом. Встреча в Москве стала центральной темой обсуждения на саммите в Вашингтоне, где другие страны НАТО пообещали предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

Тем не менее один из собеседников агентства описал предстоящий визит венгерского премьера, скорее, как неформальную встречу. По его словам, Трамп не просил Орбана «заложить основу для какого-либо мирного соглашения» между Россией и Украиной.