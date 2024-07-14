Welt: Германия разместит у себя американское оружие — после выборов в США и смены руководства в НАТО

Решение о размещении в Германии американских систем «Томагавк» вызвало резкую критику со стороны России. Тем не менее, Европе необходимо улучшить свои оборонные возможности, не поддаваясь давлению Москвы, утверждает эксперт Лаура фон Даниэлс в интервью Welt. По её словам, детали и сроки размещения ракет в Германии пока неизвестны — сначала надо дождаться смены руководства в НАТО и итога американских выборов.

Со мной на связи Лаура фон Даниэлс из фонда науки и политики. Добро пожаловать на Welt, госпожа Даниэлс. Эти решения также подвергаются критике. Речь идёт о начале новой гонки вооружений. Как вы это оцениваете?

ЛАУРА ФОН ДАНИЭЛС, представитель фонда науки и политики: Во-первых, я бы сказала, то, что мы сейчас слышали из Вашингтона от президента США, — это, конечно, успокаивающие слова и успокаивающие заявления во времена, когда риски для Европы высоки, как никогда. И, разумеется, надо сказать, что это имеет эффект сигнала, который выходит за рамки этого дня.

С одной стороны у нас есть кандидат в президенты, от которого ожидают или который сам постоянно подрывает это, говоря, что он бы вышел из НАТО или, по меньшей мере, не был бы готов в полной мере и без условий придерживаться гарантий безопасности, а сделал бы их зависимыми от вкладов, в том числе и финансовых, со стороны отдельных членов НАТО. А с другой стороны у нас есть Джо Байден, который находит для НАТО, скорее, слова поддержки или постоянно подчёркивает значимость этой организации и также продолжает выступать на стороне Украины.

А госпожа фон дер Ляйен? Есть ли информация по поводу того, в каких масштабах эти крылатые ракеты должны появиться в Германии и, прежде всего, где они будут размещены?

ЛАУРА ФОН ДАНИЭЛС: На данный момент мне это неизвестно. Я думаю, конкретное планирование должно быть прояснено с американской стороны. Так что тут пока, в любом случае, надо подождать.

В любом случае, русские теперь об этом говорят, это вызвало у них раздражение. После этого сообщения о провокации они грозят военной реакцией. Это вызывает у вас беспокойство?

ЛАУРА ФОН ДАНИЭЛС: С российской стороны постоянно слышны реакции подобного рода, в том числе угрозы применения ядерного оружия. НАТО, конечно же, не должно позволять себе ими руководствоваться. Речь идёт о том, чтобы принять собственное взвешенное решение относительно рисков, в том числе согласовать меры, действительно осуществить улучшение оборонных возможностей в Европе и не слишком попадать под давление бряцания оружием из Москвы.

Сообщается, что всё это должно произойти постепенно с 2026 года, потому что к этому времени пытаются и уже начали вводить собственную систему. Что об этом известно? Об этих собственных системах, которые в Германии уже действительно работают, и о том, что американское оружие якобы будет размещено здесь только временно.

ЛАУРА ФОН ДАНИЭЛС: Всё это детальное планирование, которое, конечно, может быть реализовано только тогда или обсуждаться дальше только тогда, когда мы переживём смену руководства в НАТО. И, разумеется, это также связано со сроками выборов в США. Я думаю, для прояснения этих деталей нужно подождать несколько месяцев, и тогда можно будет говорить об этом конкретно или выносить суждения.

Это была Лаура фон Даниэлс из фонда науки и политики. Большое спасибо за разговор.

Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.