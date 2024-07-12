На Украине стали видны все проблемы военной стратегии европейских стран НАТО: хотя с 1992 года Европа потратила на оборону почти в 6 раз больше, чем Россия, €6,9 трлн и €1,2 трлн, соответственно, но армии Европы «лишь частично готовы защитить себя». Анализ Neue Zürcher Zeitung показывает, что в слабости Европы виновато не столько недофинансирование, сколько неправильные приоритеты и отсутствие единого военно-промышленного комплекса на континенте.

НАТО отмечает 75-летний юбилей и торжественные речи о роли блока для защиты от СССР как никогда уместны на фоне нового конфликта с Россией, считает швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Кроме того, есть и реальные достижения, например, «ожидается, что оборонные расходы европейских государств НАТО в этом году, впервые за более чем два десятилетия, составят около €350 млрд, что соответствует двум процентам совокупного валового внутреннего продукта» альянса. Самопровозглашённой цели НАТО.

«Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает это как реальный прогресс», так как это такие показатели было нелегко достичь. В последний раз такой уровень расходов был показан в 1995 году. «С тех пор Европа всегда не достигала поставленной перед собой цели». C 1995 года Европа таким образом недоинвестировала свои вооружённые силы на €1,1 трлн. «Тем не менее после холодной войны европейские государства НАТО по-прежнему тратили на оборону больше в абсолютном выражении, чем Россия или Китай».

Швейцарское издание указывает, что с 1992 года европейские страны НАТО (то есть без учёта США и Канады) потратили на свои армии почти €6,9 трлн, в то время как Россия — всего €1,2 трлн, а Китай €3 трлн. Несмотря на то что это значительно больше, чем потратили Россия или Китай, «считается, что в случае войны Европа лишь частично готова защитить себя». Издание перечисляет целый список провалов европейских членов НАТО: неспособность обеспечить Украину снарядами, устаревшие арсеналы оружия и недостаток современных систем разведки.

Но «проблемы с вооружениями в Европе возникают не из-за нехватки средств, а из-за неэффективного использования имеющихся средств», — утверждает Neue Zürcher Zeitung. Издание указывает, что есть две причины такого провала европейских армий. Первая — это то, что почти все средства тратятся не на модернизацию, а на поддержание существующего состояния. Три четверти расходов Европы на армию прошли по статьям: социальное обеспечение армии «и это несмотря на значительное сокращение численности войск», на техническое обслуживание инфраструктуры, и на текущую эксплуатацию и обслуживание существующего оборудования.

Вторая проблема ещё более серьёзная, в Европе, несмотря на то что почти все европейские члены НАТО одновременно члены ЕС нет единой оружейной политики. «30 разных оборонных бюджетов, 30 разных систем закупок и 30 разных оборонных отраслей». Из-за этого европейский ВПК «имеет меньшие производственные мощности, чем американские, китайские или российские производители оружия». Вместо того чтобы производить унифицированные платформы в больших количествах, европейские компании производят несколько версий одних и тех же систем вооружения.

Так, в Европе производят 28 различных стволов 152 и 155 мм калибров. «Что это значит на поле боя, знают украинцы». Издание описывает, что ВСУ были «вынуждены узнать, что британские танковые пушки используют спиральные нарезы и поэтому не могут использовать боеприпасы, используемые немецкими и американскими гладкоствольными танками».

Neue Zürcher Zeitung сравнивает каталог европейских «основных боевых систем», который включает в себя 179 наименований, и американский, включающий в себя только 33 наименования, и констатирует, что «национальный протекционизм препятствует бесперебойной совместной работе различных систем, что приводит к дорогостоящему дублированию производства и обслуживания».

Проблема не новая и хорошо известна в Европе, но все попытки сладить с ней, например, франко-немецкий проект танка, до сих пор страдают от проволочек. Из-за этого континент всё больше зависит от поставок из-за рубежа. «За последние два года европейцы совершили 78% закупок оружия за пределами Европы».

Но такая ситуация не устраивает ни Брюссель, ни национальные правительства. ЕС постановил, что к 2030 году половина всех новых военных закупок должна приходиться на европейский ВПК, а к 2035 году даже 60% таких закупок. «Однако, как и целевой показатель НАТО в два процента, это ориентир, а не обязательное требование», — отмечает швейцарская газета.