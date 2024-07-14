Bloomberg: вне зависимости от исхода выборов — Европа понимает, что больше не может полагаться на защиту США

Саммит НАТО в Вашингтоне заставил союзников США по альянсу в Европе осознать, что они больше не могут полагаться на Соединённые Штаты в вопросе обеспечения своей безопасности, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, Европа начинает мириться с тем, что это не зависит от исхода президентских выборов в ноябре.

Входящие в НАТО страны Европы долгое время думали, что предпочли бы слабого Джо Байдена непредсказуемому Дональду Трампу. Однако теперь, отмечает Bloomberg, они начинают мириться с тем фактом, что, кто бы ни победил на выборах в ноябре, приоритеты США все чаще будут смещаться в сторону от Североатлантического альянса.

Предвыборная гонка в США показала союзникам страны в Европе, что они больше не могут полагаться на Вашингтон в вопросе обеспечения своей безопасности, вне зависимости от того, кто выйдет из этой гонки победителем. Эксперты полагают, что разница может заключаться лишь в том, как осуществляется сокращение сотрудничества в оборонной сфере: при Байдене оно было бы «более поэтапным», при Трампе — «более разрушительным».

При этом новостное агентство указывает и на сдвиг в рамках НАТО, на который странам Европы пришлось пойти, чтобы альянс мог оставаться актуальным для США. Китай стал занимать более видное место в дискуссиях европейских официальных лиц с американскими политиками и аналитическими центрами. Так, на саммите в Вашингтоне лидеры альянса выступили с самыми резкими высказываниями в адрес Пекина. Они обвинили Китай в том, что он является «движущей силой» конфликта на Украине, после того как официальные лица США проинформировали союзников о масштабах помощи Китая России.

В то же время саммит стал поворотным моментом для Европы и привёл к осознанию того, что ей придется наращивать свой оборонный потенциал независимо от того, кто станет президентом США. Для континента это связано прежде всего с политической нестабильностью в Соединённых Штатах.