Немецкий психолог: поведение Трампа после покушения предопределяет исход выборов в США

В американской культуре высоко ценится способность подняться после падения, отмечает немецкий психолог Флориан Бекер в журнале Focus. Поведение Дональда Трампа на митинге после стрельбы он считает решающим символом для президентской предвыборной кампании: Трамп не растерялся в сложной ситуации, а проявил жизнестойкость, которая необходима лидеру США.

В США снайпер открыл огонь по Дональду Трампу. Во время предвыборной речи на бывшего президента внезапно обрушился ливень пуль. Эти кадры облетели весь мир. Вскоре после этого Дональд Трамп встал с лицом в крови поднял кулак к небу перед флагом США с криком: «Боритесь! Сражайтесь! Боритесь!» Толпа аплодировала, пишет немецкий психолог Флориан Бекер в журнале Focus.



Этот символ стал решающим. Это своего рода икона, и это много значит для предвыборной кампании. Потому что и здесь всё решает психология. Вместо того чтобы оставаться травмированным, реагировать растерянно или стонать, Дональд Трамп демонстрирует полную стойкость в самых сложных условиях. Его команда возьмёт это на вооружение. Послание американским избирателям будет звучать так: «То, что разрушает некоторых людей, делает его только сильнее. Они хотели уничтожить его, сломать, устранить... Но они сделали его только сильнее». А США нужен сильный президент с высокой жизнестойкостью.



В США умение подняться после падения ценится гораздо больше, чем в Европе. Это часть ДНК американской мечты. Если в Германии люди склонны к культуре жертвы, которая не требует снова и снова вставать на ноги, то у американцев совершенно другие ожидания. Они считают каждого человека ответственным за свой успех.



Грубо говоря, в США действует правило: вы лежите на земле не потому, что упали, а потому, что не встали. Соответственно, ожидается и отмечается, когда люди проявляют стойкость, снова встают и продолжают бороться. Трамп символизирует и демонстрирует ценности США всем американцам — и это бесценный актив в предвыборной кампании.