Украинские военные считают, что лучшее, что мог бы сделать президент Джо Байден для США и Украины — выйти из предвыборной гонки, пишет The New York Post. В ВСУ сомневаются, что Байден сможет победить Дональда Трампа, но также опасаются, что даже в случае победы Байдена США не смогут принимать руководящие решения.

Пока Владимир Зеленский отмахивается от оговорки Джо Байдена, который в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его «Путиным», украинские солдаты высказывают обеспокоенность относительно состояния президента США, пишет The New York Post.

Как отмечает издание, солдаты ВСУ надеются, что Байден выйдет из предвыборной гонки, называя это лучшим, что президент мог бы сделать как для Америки, так и для Украины. «Я считаю, что его нужно срочно убрать. Любой разумный демократ будет лучше», — призывает один из военнослужащих. Другой военнослужащий заявил, что, хотя «Байден был очень полезен для Украины», он «недостаточно активно боролся с Россией».

Украинские военные заявили, что обеспокоены тем, что главный союзник Украины на Западе не сможет принимать руководящие решения и продолжать оказывать стране тот же уровень поддержки, что и прежде. Солдаты также сомневаются, что Байден может обойти на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.