Смех смехом, а дело серьёзное: Fox о Байдене, представившем Путина президентом Украины

Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, президент США Джо Байден по ошибке передал слово «отважному и решительному президенту Украины Путину», передаёт Fox News. Владимир Зеленский, стоявший в шаге от американского коллеги, на секунду потерял дар речи. Эта очередная публичная оплошность незадолго до пресс-конференции поставила Джо Байдена в неловкое положение перед всеми высокопоставленными гостями саммита.

ЛОРА ИНГРЭМ, ведущая ток-шоу The Ingraham Angle (телеканал FoxNews): Я, Лора Ингрэм, сегодня вечером выхожу с вами на связь из Вашингтона. Ожидается, что с минуты на минуту начнётся важная пресс-конференция [по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО] с участием президента Джо Байдена. Между тем в демократической партии всё активнее призывают американского лидера уступить его уступить своё место кандидата на президентский пост другому однопартийцу. А буквально несколько часов назад Байден представил Зеленского вот так:





ДЖО БАЙДЕН, президент США: А сейчас я хотел бы передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Украины Путин! Нет, не Путин… он победит Путина…президент Зеленский! Просто я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина!Вот о чём нужно волноваться.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Я лучше него (Путина. — ИноТВ).



ДЖО БАЙДЕН: Господин президент, Вы намного лучше!



ЛОРА ИНГРЭМ:Ого!Смех смехом, а дело-то серьёзное. Старший корреспондент Fox News в Белом доме Питер Дуси выходит с нами на связь.



Питер, похоже, президент США попал в очередную неловкую ситуацию. Однако почему же сегодня вечеромопять задержали начало его пресс-конференции?



ПИТЕР ДУСИ, старший корреспондент Fox News в Белом доме: Лора, речь Байдена практически полностью выводили на телесуфлёр, иполучилось, что он объявил президента Путина так, будто тот прибыл на саммит НАТО как специальный гость. Однако Байден быстро поправился, сказав: «Путина здесь нет».



Американский и украинский лидеры провели весь день за переговорами по Украине, в частности обсуждали, чем конкретно можно помочь Зеленскому. Последний стоял неподалёку от трибуны, за которой Байден назвал Зеленского «Путиным».



Однако я повторюсь, Путина здесь нет. Что касается задержки открытия пресс-конференции, могу сказать: мероприятия Альянса никогда не начинаются вовремя. Так уже было в Брюсселе и Мадриде. Да и пресс-конференции с участием президента тоже всегда начинаются позже запланированного времени.



Дата выхода в эфир 12 июля 2024 года.