Fox News: Байден признал, что не он командует парадом в Белом доме

В ходе пресс-конференции после саммита НАТО Джо Байден собственноручно «закопал» свою кампанию, по сути признавшись, что он едва ли принимает какие-то решения самостоятельно. Как отмечает в интервью Fox News бывшая пресс-секретарь Белого дома Дана Перино, администрации Байдена удалось почти невозможное: перед конференцией сильно повысить ожидания, а затем пробить новое дно.

ВЕДУЩИЙ: А между тем президент Байден вчера вечером смело провёл редкую одиночную пресс-конференцию, в ходе которой признал, что не он стоит во главе парада. Так кто же?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я люблю своих сотрудников, но они постоянно что-то добавляют… Вечно что-то добавляют, в самом конце. И жена на меня ругается. Я следую советам моего главнокомандующего, моего начальника штаба армии.

А теперь я отвечу на ваши вопросы. Мне дали список людей, к которым нужно обратиться. Агентство Reuters, Джефф Мейсон…

ВЕДУЩИЙ: Вот он, собственноручно закапывает своих сотрудников! Сегодня с нами соведущая программы America's Newsroom, бывшая пресс-секретарь Белого дома, Дана Перино. Дана, доброе утро.

ДАНА ПЕРИНО, бывшая пресс-секретарь Белого дома: Здравствуйте! Рада здесь находиться.

ВЕДУЩИЙ: Что вы об этом думаете?

ДАНА ПЕРИНО: Это было интересно. Я не знаю, как это возможно, но этой пресс-конференцией сотрудникам Белого дома удалось одновременно повысить ожидания и ещё больше понизить планку. Это настоящее искусство. Если мне когда-нибудь придётся оставить мою работу и заняться чем-то другим, я постараюсь вспомнить, как это делается.

В конце концов, мне кажется, ситуация складывается наилучшим образом для Трампа и наихудшим — для демократов. Потому что Трамп получил то, что хотел: Байден остаётся — по-моему, теперь это уже почти точно — в президентской гонке, хотя я думаю, что призывов к отставке будет только больше. Особенно теперь, когда высокопоставленный член комитета по разведке, демократ, заявляет: «Я не думаю, что он должен быть президентом. Может быть, даже сейчас».

Те демократы, кто уже выступил и сказал, что Байдену не стоит быть кандидатом, теперь с трудом ковыляют к съезду в августе, в то время как президент Трамп зашнуровал ботинки и готов бежать спринт.

Дата выхода в эфир 13 июля 2024 года.