Такер Карлсон: американские СМИ годами не замечали упадок способностей Байдена

Ещё в 2019 году, когда Джо Байден решил в четвёртый раз баллотироваться в президенты, его семья переживала по поводу его дряхлости и неврологических проблем, однако тогда СМИ проигнорировали эту информацию. А теперь явный провал Байдена на дебатах с Трампом поверг американских журналистов в шок, удивляется Такер Карлсон.

ТАКЕР КАРЛСОН, независимый журналист: Меня немного сбивает с толку, как так вышло, что сотрудники СМИ, к которым раньше относились и мы с вами, в свете последних дебатов между Байденом и Трампом заявляют: «Не могу поверить, что с ним (Байденом. — ИноТВ) что-то не так, что у него неврологические проблемы, или он болен, или одряхлел, или что-то подобное, что он не такой, как прежде». Как это может быть новостью для людей, которым случалось брать у него интервью?



КЭТРИН ХЕРРИДЖ, автор журналистских расследований, бывший корреспондент CBS News: Думаю, сейчас подходящий момент, чтобы собрать больше данных и внимательно исследовать проблему президента Байдена и его решение идти на переизбрание. У нас уже есть некоторые ориентиры. Есть упомянутые вами дебаты, когда людей так удивило его поведение. А теперь есть ещё и это интервью ABC с полной стенограммой. Думаю, сейчас тот момент, когда СМИ, бравшие интервью у президента в последние пару лет, могли бы опубликовать полные стенограммы этих интервью. Думаю, это логично, потому что мы получили бы больше данных для анализа: был ли это из ряда вон выходящий случай, как утверждает Белый дом, или признаки упадка присутствовали раньше? Были ли они явными и очевидными — или едва заметными, и их упустили? И если они были очевидными, почему же их, по всей видимости, вырезали при монтаже? Думаю, более обширная база данных для независимого анализа действительно повлияла бы на общественную дискуссию по поводу решения президента не сниматься с выборов.



ТАКЕР КАРЛСОН: Есть много данных, которые следует рассмотреть. Я ведь знаю Байдена, я много раз встречал его, видел его на протяжении более 30 лет. И я помню свою реакцию в 2019 году, когда он решил баллотироваться, в четвёртый раз баллотироваться в президенты. Я тогда подумал: «Это не тот человек, которого я знаю». Он ведь стал совсем другим! А потом его сестра сказала одному из моих друзей, что на самом деле они очень расстроены, потому что у него упадок умственных способностей, у него какое-то неврологическое заболевание, и они не хотели, чтобы он баллотировался. И я немедленно рассказал об этом на Fox News.



КЭТРИН ХЕРРИДЖ: Вы сообщали об этом уже тогда?



ТАКЕР КАРЛСОН: Конечно! Да. И потом я показал видеозапись, мол, посмотрите на него! И, конечно же, подвергся нападкам, и мои слова проигнорировали. Это было пять лет назад. Я не был шокирован, не был особенно шокирован тем, как он выступил на дебатах. Но другие журналисты были шокированы. По всей видимости. Или они притворялись. Не понимаю, как человек, бравший у него интервью, скажем, два года назад, мог не знать, что что-то не в порядке.



Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.