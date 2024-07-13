MSNBC: в НАТО убеждены, пора готовиться к победе Трампа

После теледебатов официальные лица НАТО уверены, что сомнений в победе Трампа в предвыборной гонке уже не осталось, рассказала в эфире MSNBC корреспондент портала Puck Юлия Йоффе. В беседах с представителями альянса она заметила, что те уже начали готовиться к возвращению Трампа и мысленно успокаивают себя, убеждая, что всё не так уж плохо.

ВЕДУЩИЙ: Что ещё вы слышите от официальных лиц НАТО, которые сейчас в городе, о том, что может ожидать этот 75-летний альянс в будущем?

ЮЛИЯ ЙОФФЕ, корреспондент Puck: Что ж, я слышала, что официальные лица из НАТО в основном готовы или готовятся к тому, что Байден проиграет выборы. Так что вся эта защита от Трампа, которая готовилась уже год или два, будет воплощена в жизнь… Извините…

ВЕДУЩИЙ: Будьте здоровы.

ЮЛИЯ ЙОФФЕ, корреспондент журнала Puck: Спасибо. И вот ещё что. Некоторые из них пытаются убедить себя, что, возможно, всё будет не так уж плохо, если победит Трамп. Может быть, он не выйдет из альянса, может быть, они смогут успокоить его, если потратят немого больше на свои оборонные бюджеты.





Возможно, он не откажется от Украины полностью, потому что это было бы большим проигрышем для него, а Трамп, как мы знаем, не любит проигрывать, он любит побеждать. Таким образом, они сейчас себя во многом успокаивают, чтобы попытаться как-то поднять себе настроение.





После дебатов многие из них, многие официальные лица НАТО, с которыми я беседовала, практически убеждены, что других вариантов нет, и Трамп станет президентом в ноябре.

Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.