Украинский конфликт и Трамп станут главными проблемами для Рютте в НАТО — Hill

Новому генеральному секретарю НАТО Марку Рютте хватит проблем на его новой должности, пишет The Hill. Одной из основных задач Рютте станет налаживание отношений с главой Белого дома, если на выборах в США победит Дональд Трамп. Для защиты альянса от возможного будущего американского президента европейцам придётся продемонстрировать свою силу в отношении украинского конфликта.

У нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте не будет недостатка в проблемах, но самой большой задачей для него может стать налаживание отношений с фактическим лидером альянса, если бывший президент Трамп займёт Белый дом в ноябре, сообщает The Hill. Рютте, который займёт высший пост в НАТО в октябре, в случае победы Трампа столкнётся с двумя основными проблемами: расходы на оборону в рамках альянса и решение проблемы конфликта на Украине.

По мнению ряда аналитиков, европейские союзники должны продемонстрировать на саммите, что они сильны в вопросах обороны и Украины, чтобы защититься от президентства Трампа. «Трамп — парень, который любит общаться с победителями, позвольте мне так выразиться, — сказал Ян Бжезинский, старший научный сотрудник резидентуры Атлантического совета. — И если НАТО будет восприниматься как проигравшая организация, а Украина — как проигравшая сторона, он захочет бросить их как горячую картошку».

Союзники уже предприняли шаги, чтобы, как сообщается, «защитить от Трампа» оборонительный альянс. Это может немного облегчить работу Рютте. Даже в США Конгресс включил в законопроект об обороне на 2024 финансовый год положение, которое обязывает президента запрашивать одобрение законодательной власти для выхода из НАТО.

Столтенберг объявил на саммите в среду, что НАТО согласилось создать командную структуру в Германии, которая будет следить за координацией военной помощи Украине, фактически вычеркнув из уравнения нынешние усилия под руководством США. Союзники также закрепили финансирование Украины в размере $40 млрд ещё как минимум на год. Европа также может попытаться обеспечить собственную оборону на континенте на фоне опасений, что Трамп не будет защищать своих союзников. Европейский союз уже увеличил свои расходы на оборону после начала конфликта на Украине.

Армия под руководством Европы, даже с некоторым финансированием со стороны США, может сыграть на руку обеим сторонам, если Трамп будет рассматривать эти усилия как защиту союзников, считает Альп Севимлисой, научный сотрудник Атлантического совета и эксперт по НАТО. «Дело не только в том, чтобы одна страна достигла целевого показателя в 2% или превысила его, — сказал он. — Речь идёт о наличии сплочённых вооружённых сил, которые могут быть развёрнуты в кратчайшие сроки».

Риццо из Европейского центра Атлантического совета считает, что опасения выходят за рамки президентства Трампа после того, как в начале этого года ультраправые республиканцы в течение нескольких месяцев блокировали американскую помощь Украине: «Европе необходимо... работать над собственной обороной, укреплять свои вооружённые силы и увеличивать расходы на оборону независимо от того, кто находится в Белом доме, потому что в конце концов всё это Европа должна делать в любом случае».