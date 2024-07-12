Newsmax: прикрывали деградацию Байдена — конгресс допросит серых кардиналов Белого дома

Конгресс США пригласил для дачи показаний трёх человек, которые непосредственно отвечают за поведение Байдена на публике, расписывая ему план действий, а также контролируют доступ к информации, скрывая проблемы президента. Об этом в интервью Newsmax рассказал глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. По его словам, конгресс намерен узнать, как давно Байден пребывает в таком состоянии и почему его окружение это скрывало.
ВЕДУЩИЙ: Эти две недели выдались крайне напряжёнными, и что-то мне подсказывает, что так и продолжится, пока Джо Байден не покинет президентскую гонку. Вы пригласили личного помощника Джилл Байден Энтони Бернала, заместителя главы администрации президента Энни Томасини и старшего советника Эшли Уильямс... Людям эти имена незнакомы, однако вы вызвали их для дачи показаний, поскольку все трое имеют доступ в жилую часть Белого дома. Почему вы выбрали именно этих трёх человек?
ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен, глава комитета по надзору палаты представителей США: Наше исследование показало, что именно эти три человека уже довольно долгое время заправляют всем в Белом доме. Именно эти трое пытались скрыть, что Джо Байден не способен ни в психическом, ни в физическом плане выполнять обязанности президента, а уж тем более выдвигать свою кандидатуру на ещё один четырёхлетний срок. Сейчас мы видим даже в мейнстримных СМИ, что Джо Байден болен уже давно, и сотрудники его администрации знали об этом.
Имена этих трёх сотрудников Белого дома всплывают постоянно — как и Хантера Байдена, они контролируют доступ к информации. Эти три человека в Белом доме ограждали президента от прессы. Они препятствовали встречам членов конгресса с президентом. Они его контролируют. Они пишут карточки с подсказками, когда надо сесть, встать, улыбнуться, уйти после выступления. И у нас много вопросов к этим людям, потому что, думаю, все американцы сейчас согласны с тем, что Джо Байден не подходит на роль президента. И мы хотим знать, как долго он пребывает в таком состоянии и почему они участвуют в одном из самых значимых, на мой взгляд, случаев сокрытия информации за всю историю нашей страны.
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