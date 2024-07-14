Fox News: европейские лидеры НАТО признают — они крайне встревожены будущим США

Вместо торжественного празднования 75-ой годовщины НАТО европейские лидеры, прилетевшие в Вашингтон, получили несколько лишних поводов для тревоги и новые сомнения в отношении будущего альянса, отмечает Fox News. Помимо опасений за здоровье и профпригодность Байдена, их настроение омрачает и потенциальная победа Трампа: для Европы это будет «совершенно иное НАТО и совершенно иные отношения с США».

ВЕДУЩИЙ: Тем временем лидеры стран НАТО завершили мероприятие в Вашингтоне, посвящённое 75-летию альянса. У них был шанс лично посмотреть на президента Соединённых Штатов — этот вопрос я обсудил по крайней мере с тремя из этих лидеров на нашем телеканале. Смотрите сами:

АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Чем вы моложе, тем больше у вас сил. Но, с другой стороны, у вас нет такого огромного жизненного опыта. Так что на этот вопрос не так уж просто ответить.

ЭДГАР РИНКЕВИЧ, президент Латвии: Если американцы решат оценивать саммит НАТО с внутриполитической точки зрения… Я бы оставил эту дискуссию американцам.

МЕТТЕ ФРЕДЕРИКСЕН, премьер-министр Дании: Сегодня мы наблюдаем великолепное руководство НАТО нашей частью мира. А кого вы, американцы, хотите видеть своим президентом после выборов — это уже вам решать…

ВЕДУЩИЙ: Что ж, мы, конечно, не ожидали, что они скажут «мы в панике», но этот заголовок Politico гласит: «Мы беспокоимся, знает ли он, в каком направлении идёт»: встревоженные мировые лидеры приветствуют Байдена в НАТО». Это статья от четверга. И, опять же, это говорит лидер, которому нельзя говорить под запись и который пожелал остаться анонимным. Именно так всё и прошло.

Сегодня с нами Джулия Манчестер, обозреватель национальной политики The Hill. Они действительно обеспокоены, это совершенно ясно. Что вы думаете по этому поводу?

ДЖУЛИЯ МАНЧЕСТЕР, обозреватель The Hill: Всё абсолютно верно. Эти лидеры приехали на саммит, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину НАТО и собраться вместе в критический момент во внешней политике всего мира, когда идёт война России с Украиной и война Израиля с ХАМАС. Но всё это перекрыли вопросы о здоровье и профпригодности президента Байдена, которому предстоят очень важные выборы в этом году.

Кроме того, эти лидеры также наблюдают за бывшим президентом Трампом. Потому что если в ноябре президент Трамп будет переизбран, они могут столкнуться с совершенно иным НАТО и совершенно иными отношениями с США. Так что, я думаю, многие из этих лидеров, многие из этих иностранных правительств с огромным беспокойством наблюдают за выборами, когда речь идёт о Байдене и Трампе.

Дата выхода в эфир 14 июля 2024 года.