Канал Сары Вагенкнехт показал, как сторонники НАТО искажают факты себе на пользу
САРА ВАГЕНКНЕХТ, основатель партии «Союз Сары Вагенкнехт»: А сейчас с 90 миллиардами — это не массивное наращивание вооружений? Я хочу сказать, если посмотреть на глобальную картину, то это именно НАТО постоянно — разумеется, это НАТО существенно наращивает…
НА ЭКРАНЕ: Как трансатлантики объясняют нам мир: поучительная пьеса на программе Майбрит Ильнер.
КЛАУДИА МАЙОР, эксперт по безопасности и обороне: Я думаю, у меня иное отношение к фактам, нежели у вас.
НА ЭКРАНЕ: Мы тоже так думаем.
КЛАУДИА МАЙОР: Мы обходимся 72 миллиардами.
САРА ВАГЕНКНЕХТ: Нет.
КЛАУДИА МАЙОР: 90 миллиардов — это неверно.
НА ЭКРАНЕ:
Welt.de — 90,6 миллиардов евро: рекорд Германии пробивает двухпроцентную отметку НАТО.
Handelsblatt.com — Оборона: НАТО видит, что немецкие расходы на оборону достигли 90,6 миллиардов евро.
Tagesschau.de — Германия достигла двухпроцентной цели по расходам на оборону.
Германия сообщила в НАТО о расходах на оборону на текущий год в размере 90,6 миллиардов евро и тем самым явно достигла двухпроцентной цели альянса.
БЕН ХОДЖЕС, главнокомандующий силами НАТО в Европе: И все те вещи, которые Россия делала за последние двадцать лет, произошли после того как мы начали уходить и сокращать численность войск.
НА ЭКРАНЕ: История расширения НАТО с 1949 по 2024 год.
ОМИД НУРИПУР, сопредседатель зелёных: Швейцарцы организовали большую конференцию и множество раз спрашивали у Кремля, хотят ли они участвовать.
САРА ВАГЕНКНЕХТ: Нет, это абсолютно не так.
ОМИД НУРИПУР: Это так. И они не приехали — это во-первых. Во-вторых…
САРА ВАГЕНКНЕХТ: Китай не приехал, потому что Россия не была приглашена.
НА ЭКРАНЕ:
Tagesspiegel — Должна ли была Россия тоже сидеть за столом переговоров? Швейцария не пригласила российских представителей на саммит в Бюргенштоке, в том числе, поддавшись давлению со стороны Украины — и тем самым навлекла на себя критику.
FAZ.net — Швейцарский саммит по Украине: не мирный саммит. О мире на Украине переговоров идти не будет — это невозможно уже хотя бы потому, что Россия не была приглашена.
Дата выхода в эфир 13 июля 2024 года.
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