В НАТО принято говорить, что Россия начала «проявлять агрессию» после того, как альянс начал «уходить» из Европы. Канал Сары Вагенкнехт развенчивает это и несколько других популярных в НАТО утверждений, искажающих факты, приводя данные, которые ранее публиковались во всех основных немецких СМИ.

САРА ВАГЕНКНЕХТ, основатель партии «Союз Сары Вагенкнехт»: А сейчас с 90 миллиардами — это не массивное наращивание вооружений? Я хочу сказать, если посмотреть на глобальную картину, то это именно НАТО постоянно — разумеется, это НАТО существенно наращивает…

НА ЭКРАНЕ: Как трансатлантики объясняют нам мир: поучительная пьеса на программе Майбрит Ильнер.

КЛАУДИА МАЙОР, эксперт по безопасности и обороне: Я думаю, у меня иное отношение к фактам, нежели у вас.

НА ЭКРАНЕ: Мы тоже так думаем.

КЛАУДИА МАЙОР: Мы обходимся 72 миллиардами.

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Нет.

КЛАУДИА МАЙОР: 90 миллиардов — это неверно.

НА ЭКРАНЕ:

Welt.de — 90,6 миллиардов евро: рекорд Германии пробивает двухпроцентную отметку НАТО.

Handelsblatt.com — Оборона: НАТО видит, что немецкие расходы на оборону достигли 90,6 миллиардов евро.

Tagesschau.de — Германия достигла двухпроцентной цели по расходам на оборону.

Германия сообщила в НАТО о расходах на оборону на текущий год в размере 90,6 миллиардов евро и тем самым явно достигла двухпроцентной цели альянса.

БЕН ХОДЖЕС, главнокомандующий силами НАТО в Европе: И все те вещи, которые Россия делала за последние двадцать лет, произошли после того как мы начали уходить и сокращать численность войск.

НА ЭКРАНЕ: История расширения НАТО с 1949 по 2024 год.

ОМИД НУРИПУР, сопредседатель зелёных: Швейцарцы организовали большую конференцию и множество раз спрашивали у Кремля, хотят ли они участвовать.

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Нет, это абсолютно не так.

ОМИД НУРИПУР: Это так. И они не приехали — это во-первых. Во-вторых…

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Китай не приехал, потому что Россия не была приглашена.

НА ЭКРАНЕ:

Tagesspiegel — Должна ли была Россия тоже сидеть за столом переговоров? Швейцария не пригласила российских представителей на саммит в Бюргенштоке, в том числе, поддавшись давлению со стороны Украины — и тем самым навлекла на себя критику.

FAZ.net — Швейцарский саммит по Украине: не мирный саммит. О мире на Украине переговоров идти не будет — это невозможно уже хотя бы потому, что Россия не была приглашена.

Дата выхода в эфир 13 июля 2024 года.