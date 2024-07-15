Hill: покушение делает Трампа «несокрушимым» в глазах его сторонников

После недавнего покушения на Дональда Трампа республиканцы сплотились вокруг него как никогда раньше, пишет The Hill. Его сторонники теперь считают его «несокрушимым» и уверены в том, что он одержит победу на предстоящих выборах независимо от того, кто станет единым кандидатом от демократов.
Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа объединяет республиканцев как никогда раньше как раз в то самое время, когда Республиканская партия собирается на этой неделе в Милуоки на национальный съезд, пишет The Hill.
После покушения Трамп в благодарном, но властном тоне призвал к единству, а его политические союзники сплотились вокруг «знаменосца своей партии», распространяя «культовый» кадр, на котором экс-президент с кровью на лице держит поднятый вверх кулак.
Всё это произошло на фоне двухнедельных потрясений в стане демократов, где раздаются обращённые к Байдену призывы сняться с выборов.
«Трамп несокрушим, — сказал председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер. — Неважно, кого выдвинут демократы. Они могут сколько угодно заламывать себе руки по поводу президента Байдена. Камала Харрис, Гэвин Ньюсом, неважно. Неважно, кого они выдвинут».
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