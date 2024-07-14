NYP: кровь Трампа на руках демократов — именно они разожгли ненависть и навели прицел

Сегодня Дональд Трамп доказал избирателям, демократам и всему миру, что он «настоящий воин», пишет New York Post. Издание возложило вину за покушение на демократов: хотя на курок нажали не они, именно демократы и левые СМИ систематически делали всё для разжигания ненависть к экс-президенту — и сегодня эта вражда достигла апогея.

Ответственность за покушение на Трампа, безусловно, несёт тот, кто спустил курок. «Но не стоит заблуждаться: цель определили демократы», утверждает New York Post. «Своей безостановочной, чрезмерной риторикой они навели прицел на Дональда Трампа. Его кровь у них на руках».

Как отмечает издание, демократы никогда не скрывали своей ненависти и вражды по отношению к Трампу: не раз называли его нелегитимным президентом, говорили, что он представляет угрозу для демократии и должен быть остановлен, боролись за то, чтобы не допустить его к выборам, проводили всевозможные расследования, предъявляя ему обвинения, и даже довели дело до судебного процесса — «а теперь они в него выстрелили».

По мнению NYPost, в этот момент Трамп показал себя «настоящим воином», который «оправдал ту огромную веру в его лидерство, которую питают миллионы сторонников». Газета не исключает, что это событие принесёт республиканцу ещё больше заинтересованных сторонников и станет для избирателей решающим фактором при принятии решения во время выборов.

Вина демократов не ограничивается несколькими людьми из крайне левых, отмечает американское издание. Ненависть к Дональду Трампу — это «болезнь мейнстрима», которая подпитывается политиками и СМИ с 2016 года. К сожалению, их «горячие слова и раздутые формулировки», повторяемые изо дня в день, многие люди воспринимают буквально и начинают искренне в это верить — и сегодня весь мир увидел, во что это может вылиться.