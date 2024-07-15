WSJ: покушение на Трампа разорвало в клочья хрупкий гражданский мир в США

Каким бы шокирующим ни было покушение на Трампа, оно вряд ли могло стать неожиданностью в столь нестабильном политическом климате США, пишет The Wall Street Journal. Между тем издание отмечает, что этот инцидент «разорвал в клочья хрупкий гражданский мир Америки».
Когда во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в чистом голубом небе прозвучали выстрелы, они в клочья разорвали хрупкий гражданский мир Америки, пишет The Wall Street Journal.
Казалось, в один миг всё изменилось — мерзкий, всепоглощающий политический сезон внезапно оборвался, и под абстрактными дебатами о будущем нации обнаружилось страшное смертельное ядро. Предвыборная кампания не могла уже продолжаться как прежде. Больше не могло быть обесчеловечивающей риторики, апокалиптических предупреждений. Что-то должно было измениться. И тем не менее создалось ощущение, что вероятнее всего ничего не изменится — что неконтролируемый раздор и всепроникающую тревогу, которые привели США к этому моменту, нельзя успокоить или подавить.
Каким бы шокирующим ни было это покушение, оно вряд ли могло стать неожиданностью в столь нестабильном политическом климате.
Байден, вернувшись в Белый дом, выступил с очередным заявлением, осуждающим насилие. Трамп объявил, что он, как и планировал, отправляется на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки.
«Мы не испугаемся, а останемся стойкими в нашей вере и непоколебимыми перед лицом зла», — написал он в одной из соцсетей.
«Однако попытки успокоить ситуацию оказались слишком слабыми и запоздалыми: страх в Америке остаётся», — подытоживает издание.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
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