Politico: Трамп теперь герой, а Байдена преследуют хаос и неразбериха

Американская политика последние годы так или иначе вращалась вокруг Трампа. Демократы были едины в порыве не допустить его в Белый дом, да и в республиканской партии не все выступали на стороне бывшего президента. Однако теперь ситуация совершенно иная, констатирует Politico. Мало кто может похвастаться такой небывалой поддержкой, как Трамп. А в стане демократов раскол, ближайшие союзники Байдена думают, как убрать его из гонки.

Последние десять лет Дональд Трамп был главной объединяющей силой для демократов в их протестном движении от обратного. Его также считали одним из главных источников разногласий и в его родной республиканской партии. Однако теперь всё изменилось, и накануне съезда республиканцев ситуация совершенно иная, констатирует Politico.

Теперь республиканская партия практически превратилась в дочернюю компанию трамповского движения MAGA (сделаем Америку снова великой — ИноТВ). Причём этот процесс начался ещё до покушения на её главного кандидата на президентский пост.

Однако её окончательная перестройка в партию Трампа безоговорочно завершилась в субботу. Неудачное покушение дало бывшему главе государства такую небывалую поддержку народа, которой мало кто мог похвастаться из американских политиков, уверено издание.

На этом фоне будут устранены любые разногласия внутри партии, если они ещё оставались. Более того, субботние выстрелы укрепят позицию Трампа в пользу сильной политики сильного лидера, к которой американская политика считалась не очень восприимчивой. И это очень беспокоит его оппонентов, полагающих, что позиции Трампа укрепит его сжатый кулак.

Миллионы избирателей уже сейчас любят Трампа больше, чем давно ушедшего и всеми почитаемого Рональда Рейгана, сокрушается Politico. Поэтому пережившему пулю убийцы Трампу всё нипочём, его власть над другими республиканцами вырастет в разы.

Это осознала и бывший главный соперник Трампа на праймериз, Никки Хейли, которую считали символом оппозиции бывшего президента внутри партии. Она заявила, что приедет и обязательно выступит на съезде в Милуоки.

Однако речь идёт не только о республиканцах. Дональд Трамп был и движущей силой в стане демократов, ведь с 2017 года они своим успехом на выборах они во многом обязаны негативной реакции на него и его идеи. Бывший президент практически породил и взрастил оппозицию между сторонниками социалистов.

Президент Байден также обязан успехом кампании 2020 года Трампу. Миллионы американцев тогда голосовали за Байдена с одной целью — остановить Трампа. И почти весь президентский срок нынешний глава государства был изолирован от любой внутренней оппозиции, потому что любой разброд мог бы помешать проекту по недопущению Трампа в Белый дом.

Какое-то время оппозиция была уверена, что и в этой предвыборной гонке борьба будет вестись на прежних основаниях, и их будущий знаменосец Джо ещё сможет стряхнуть пыль с ржавых струн и довести их кампанию до победного конца. Однако катастрофические теледебаты 27 июня обнаружили раскол среди демократов, выступающих за то, чтобы остановить Трампа.

После всех этих лет единства угроза Трампа оказалась сильной как никогда, но и внутреннее взаимопонимание при этом исчезло. Издание уверено, что демократы бездарно проспали весь президентский срок Байдена и сейчас пытаются наверстать упущенное, говоря о ставках в экзистенциальных терминах.

«Ты никогда не простишь себя за то, что не сделал того, что мог, когда у тебя был шанс. Все знают, что это должно произойти», — приводит Politico слова конгрессмена-демократа Адама Смита о его призыве к коллегам по поводу отставки Байдена.

То есть собственные союзники президента в конгрессе пытаются отстранить его от участия в выборах. При этом закулисная кампания была частично организована давним союзником президента и человеком, которого он называл «моей католической сестрой». Бывший спикер парламента Нэнси Пелоси, убеждённая в провале Байдена, обзванивает всех по телефону в надежде найти способ аккуратно убрать его.

Один из её коллег был поражён, когда увидел, как она украдкой на прошлой неделе обсуждала этот вопрос с лидером меньшинства Джеффрисом на виду у других законодателей. Не исключено, что масштабы закулисной игры Пелоси так и не будут раскрыты, если она всё же добьётся своего.

Однако, по информации Politico, она организовывала телефонные звонки Джеффрису, разрабатывала стратегию с крупнейшими фигурами среди демократов и прямо сказала одному бывшему избранному должностному лицу, что наследие Байдена не должно разрушить их партию.

Всё изменилось после субботнего покушения. Президентская кампания и кампания демократов против вывода их собственного кандидата из гонки были приостановлены. Теперь страна переосмысливает то, что произошло на митинге.

Байден поспешил в Белый дом, чтобы продемонстрировать трезвое руководство страной, в котором она так отчаянно нуждается. Однако проблема в том, что от него на данном этапе требуется намного больше. Теперь он должен не только успокоить встревоженных избирателей, но и попытаться подавить бунт, продолжающийся в его собственных рядах уже несколько недель.

Обращаясь с редкой речью к нации, президент заявил, что «пришло время остыть» и что «политика никогда не должна быть полем битвы в буквальном смысле». На какое-то время даже скептики в конгрессе оказались под впечатлением. Но потом они вспомнили, что уже следующее выступление Байдена может пройти совсем не так удачно. И в этом его главная проблем, пишет издание.

Теперь у Байдена нет защиты, которую раньше ему автоматически давала сама угроза возвращения Трампа в рамках его коалиции. Однако, уверено Politico, это вряд ли его остановит.